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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 тра, 2025 20:20
moveton написав: Navegantes написав:
Банк бачить всі надходження/видатки, може самостійно проаналізувати modus operandi клієнта, але ні , ти йому ще маєш якісь додаткові документи надавати. WTF?
Банк-то, конечно, может, но оно ему надо, когда можно клиента напрячь сбором всех объясняющих доков? Тысячелетние традиции бюрократии. А сейчас меня менеджер просит для объяснений с финмоном присылать ей квитанции моих операций из приложения потому, что только там написано какие IBAN в них участвовали. А она сама по моим операциям видит только даты с суммами. Какие уж там самостоятельные отслеживания банком...
Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 20:24
Navegantes написав:
Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.
А это разве плохо? Я так понимаю, в этом и цель. Выглядит, как продуктивно исполняющаяся.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 20:28
moveton написав: Navegantes написав:
Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.
А это разве плохо? Я так понимаю, в этом и цель. Выглядит, как продуктивно исполняющаяся.
Ціль в тому, щоб клієнт пішов з банку? Якщо так, тоді питань, звісно, немає) Зробимо банку такий подарунок
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Додано: Чет 08 тра, 2025 21:24
Тіко знизив в рази збереження, запропонували в рази більший кред.ліміт.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 21:35
novichok написав:
Тіко знизив в рази збереження, запропонували в рази більший кред.ліміт.
«Шо хотят, то и творят»))
В мене ліміт вже максимальний, можу тільки перерозподіляти між картками. Цікавий, до речі, момент. Дають кредліміт 200 тис, а перекази обмежують 150 тис (з 01/06 - 100 тис).
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Додано: Чет 08 тра, 2025 21:39
Navegantes написав:
Цікавий, до речі, момент. Дають кредліміт 200 тис, а перекази обмежують 150 тис (з 01/06 - 100 тис).
Что в этом удивительного? КЛ же для покупок предназначен, а их никто не ограничивал сверх того, что раньше было (помнится, больше 200к в день по одной карте низя).
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Додано: Чет 08 тра, 2025 22:00
moveton написав: Navegantes написав:
Цікавий, до речі, момент. Дають кредліміт 200 тис, а перекази обмежують 150 тис (з 01/06 - 100 тис).
Что в этом удивительного? КЛ же для покупок предназначен, а их никто не ограничивал сверх того, что раньше было (помнится, больше 200к в день по одной карте низя).
КЛ це моя майбутня заборгованість у випадку використання. Регулярно на рахунок заходять кошти, частина з яких іде на погашення боргу, все ок, у банка питань не виникає. Але коли мені потрібно переказати мої ж кошти за межі банку, то банк починає "вмикати бика" - а надай документи. Я відповідаю - ви ж бачите зарахування, ви ж бачите від кого і за що, ви бачите скільки років я є клієнтом банку, які операції і на які суми були у минулому, бачите поточні суми і ви можете, якщо ви не дебіли, зробити просту математичну дію і дійти простого висновку - так, сума надходжень є більшою за встановлений ліміт і тому ліміт можна відповідно підвищити, не застосовуючи до клієнта практику "а ти докажи, що ти не слон" .
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:07
moveton написав:
Монобанк точно ответил, что именно у Сени не подпадают
Нет конечно. Он ответил про себя.
Интересен ответ также от других банков - если знаете - поделитесь
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:56
Visky
Sense Bank написав: Visky написав: Visky написав:
Прошу посприяти наданню мені відповіді е-листом на мій е-лист від 1 трав. 2025 р., 10:51, що надісланий у відповідь на "Повідомлення про припинення дії Договору купівлі-продажу фінансових інструментів № MD-... від 01.05.2025".
Банк в односторонньому порядку розірвав зі мною 4 таких договори і вважає це "згодою сторін". Запитання поставлене там: Чому банк розірвав всі угоди? Вкажіть конкретні причини
Вітаю!
Вашим питанням займається пан Кирило, але сьогодні він вихідний, через що не зможе відповісти
Чи можете, будь ласка, в цей час написати до нас в особисті сповіщення тут на форумі, та уточнити ваші дані?
Заздалегідь дякую)
Валерія 🫧
, чи актуальне питання? Досі так і не отримали повідомлення від вас 🫤
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
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