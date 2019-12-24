|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 тра, 2025 20:20
moveton написав: Navegantes написав:
Банк бачить всі надходження/видатки, може самостійно проаналізувати modus operandi клієнта, але ні , ти йому ще маєш якісь додаткові документи надавати. WTF?
Банк-то, конечно, может, но оно ему надо, когда можно клиента напрячь сбором всех объясняющих доков? Тысячелетние традиции бюрократии. А сейчас меня менеджер просит для объяснений с финмоном присылать ей квитанции моих операций из приложения потому, что только там написано какие IBAN в них участвовали. А она сама по моим операциям видит только даты с суммами. Какие уж там самостоятельные отслеживания банком...
Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 08 тра, 2025 20:24
Navegantes написав:
Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.
А это разве плохо? Я так понимаю, в этом и цель. Выглядит, как продуктивно исполняющаяся.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5510
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Чет 08 тра, 2025 20:28
moveton написав: Navegantes написав:
Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.
А это разве плохо? Я так понимаю, в этом и цель. Выглядит, как продуктивно исполняющаяся.
Ціль в тому, щоб клієнт пішов з банку? Якщо так, тоді питань, звісно, немає) Зробимо банку такий подарунок
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 08 тра, 2025 21:24
Тіко знизив в рази збереження, запропонували в рази більший кред.ліміт.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3557
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 08 тра, 2025 21:35
novichok написав:
Тіко знизив в рази збереження, запропонували в рази більший кред.ліміт.
«Шо хотят, то и творят»))
В мене ліміт вже максимальний, можу тільки перерозподіляти між картками. Цікавий, до речі, момент. Дають кредліміт 200 тис, а перекази обмежують 150 тис (з 01/06 - 100 тис).
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 08 тра, 2025 21:39
Navegantes написав:
Цікавий, до речі, момент. Дають кредліміт 200 тис, а перекази обмежують 150 тис (з 01/06 - 100 тис).
Что в этом удивительного? КЛ же для покупок предназначен, а их никто не ограничивал сверх того, что раньше было (помнится, больше 200к в день по одной карте низя).
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5510
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Чет 08 тра, 2025 22:00
moveton написав: Navegantes написав:
Цікавий, до речі, момент. Дають кредліміт 200 тис, а перекази обмежують 150 тис (з 01/06 - 100 тис).
Что в этом удивительного? КЛ же для покупок предназначен, а их никто не ограничивал сверх того, что раньше было (помнится, больше 200к в день по одной карте низя).
КЛ це моя майбутня заборгованість у випадку використання. Регулярно на рахунок заходять кошти, частина з яких іде на погашення боргу, все ок, у банка питань не виникає. Але коли мені потрібно переказати мої ж кошти за межі банку, то банк починає "вмикати бика" - а надай документи. Я відповідаю - ви ж бачите зарахування, ви ж бачите від кого і за що, ви бачите скільки років я є клієнтом банку, які операції і на які суми були у минулому, бачите поточні суми і ви можете, якщо ви не дебіли, зробити просту математичну дію і дійти простого висновку - так, сума надходжень є більшою за встановлений ліміт і тому ліміт можна відповідно підвищити, не застосовуючи до клієнта практику "а ти докажи, що ти не слон" .
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:07
moveton написав:
Монобанк точно ответил, что именно у Сени не подпадают
Нет конечно. Он ответил про себя.
Интересен ответ также от других банков - если знаете - поделитесь
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:56
Visky
Sense Bank написав: Visky написав: Visky написав:
Прошу посприяти наданню мені відповіді е-листом на мій е-лист від 1 трав. 2025 р., 10:51, що надісланий у відповідь на "Повідомлення про припинення дії Договору купівлі-продажу фінансових інструментів № MD-... від 01.05.2025".
Банк в односторонньому порядку розірвав зі мною 4 таких договори і вважає це "згодою сторін". Запитання поставлене там: Чому банк розірвав всі угоди? Вкажіть конкретні причини
Вітаю!
Вашим питанням займається пан Кирило, але сьогодні він вихідний, через що не зможе відповісти
Чи можете, будь ласка, в цей час написати до нас в особисті сповіщення тут на форумі, та уточнити ваші дані?
Заздалегідь дякую)
Валерія 🫧
, чи актуальне питання? Досі так і не отримали повідомлення від вас 🫤
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13090
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1411 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Суб 10 тра, 2025 19:33
Rimlyanin1 написав: Rimlyanin1 написав:
Представник Сенс банку,
чи є проблеми по купівлі ОВДП через Дію картками Сенс банку? 3й день не можу придбати Хамелеоном ОВДП, хоча навіть в додатку банку підтверджую оплату "Вдало", але нічого не відбувається. Контакт центр каже "ресурс не робить запит на списання". Іншим банком без проблем купляю ОВДП через Дію.
Сенс банк, відповідь є?
Пройшло 20 днів, як сенс банк з другої спроби написав в особисті, отримав відповіді і.... нічого не зробив.
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 434
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|23652
|
|
|1238
|286314
|
|