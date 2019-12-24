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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1418141914201421

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:09

  Rimlyanin1 написав:Пройшло 20 днів, як сенс банк з другої спроби написав в особисті, отримав відповіді і.... нічого не зробив.

Только мне кажется, что подобные приколы с покупками ОВГЗ и с первого июня уравнивание ограничений переводов внутри Украины и за рубеж толсто намекают, что покупать нужно не украинские бумаги? Их, правда, уже не с Сенса. 4% комис - это жирновато.
moveton
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  #<1 ... 1418141914201421
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