Только мне кажется, что подобные приколы с покупками ОВГЗ и с первого июня уравнивание ограничений переводов внутри Украины и за рубеж толсто намекают, что покупать нужно не украинские бумаги? Их, правда, уже не с Сенса. 4% комис - это жирновато.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:09
Только мне кажется, что подобные приколы с покупками ОВГЗ и с первого июня уравнивание ограничений переводов внутри Украины и за рубеж толсто намекают, что покупать нужно не украинские бумаги? Их, правда, уже не с Сенса. 4% комис - это жирновато.
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