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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 тра, 2025 19:33
Rimlyanin1 написав: Rimlyanin1 написав:
Представник Сенс банку,
чи є проблеми по купівлі ОВДП через Дію картками Сенс банку? 3й день не можу придбати Хамелеоном ОВДП, хоча навіть в додатку банку підтверджую оплату "Вдало", але нічого не відбувається. Контакт центр каже "ресурс не робить запит на списання". Іншим банком без проблем купляю ОВДП через Дію.
Сенс банк, відповідь є?
Пройшло 20 днів, як сенс банк з другої спроби написав в особисті, отримав відповіді і.... нічого не зробив.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 20:09
Rimlyanin1 написав:
Пройшло 20 днів, як сенс банк з другої спроби написав в особисті, отримав відповіді і.... нічого не зробив.
Только мне кажется, что подобные приколы с покупками ОВГЗ и с первого июня уравнивание ограничений переводов внутри Украины и за рубеж толсто намекают, что покупать нужно не украинские бумаги? Их, правда, уже не с Сенса. 4% комис - это жирновато.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 15:07
Уважаемые представители банка
На прошлой неделе была в отделении на Малиновского, девушки пересканировали паспорт, код, то есть, полностью обновили всю информацию. В итоге приложение упорно требует ее обновить. Текстовый чат кстати из приложения у меня не работает почему-то.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 15:48
Arien Зараз напишу вам у особисті для уточнення деталей 👌
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