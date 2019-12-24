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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1418141914201421

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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 19:33

  Rimlyanin1 написав:
  Rimlyanin1 написав:Представник Сенс банку,
чи є проблеми по купівлі ОВДП через Дію картками Сенс банку? 3й день не можу придбати Хамелеоном ОВДП, хоча навіть в додатку банку підтверджую оплату "Вдало", але нічого не відбувається. Контакт центр каже "ресурс не робить запит на списання". Іншим банком без проблем купляю ОВДП через Дію.



Сенс банк, відповідь є?


Пройшло 20 днів, як сенс банк з другої спроби написав в особисті, отримав відповіді і.... нічого не зробив.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:09

  Rimlyanin1 написав:Пройшло 20 днів, як сенс банк з другої спроби написав в особисті, отримав відповіді і.... нічого не зробив.

Только мне кажется, что подобные приколы с покупками ОВГЗ и с первого июня уравнивание ограничений переводов внутри Украины и за рубеж толсто намекают, что покупать нужно не украинские бумаги? Их, правда, уже не с Сенса. 4% комис - это жирновато.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:07

Re: Sense Bank

Уважаемые представители банка

На прошлой неделе была в отделении на Малиновского, девушки пересканировали паспорт, код, то есть, полностью обновили всю информацию. В итоге приложение упорно требует ее обновить. Текстовый чат кстати из приложения у меня не работает почему-то.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:48

Arien Зараз напишу вам у особисті для уточнення деталей 👌

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:16

  moveton написав:
  Rimlyanin1 написав:Пройшло 20 днів, як сенс банк з другої спроби написав в особисті, отримав відповіді і.... нічого не зробив.

Только мне кажется, что подобные приколы с покупками ОВГЗ и с первого июня уравнивание ограничений переводов внутри Украины и за рубеж толсто намекают, что покупать нужно не украинские бумаги? Их, правда, уже не с Сенса. 4% комис - это жирновато.


А шо за 4%
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 16:53

  ukr0014959 написав:
  moveton написав:Только мне кажется, что подобные приколы с покупками ОВГЗ и с первого июня уравнивание ограничений переводов внутри Украины и за рубеж толсто намекают, что покупать нужно не украинские бумаги? Их, правда, уже не с Сенса. 4% комис - это жирновато.

А шо за 4%

Обычные. На отправку за рубеж. Что на толкать по P2P, что на тянуть TransferGo. Разве отменяли?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:33

  Arien написав:На прошлой неделе была в отделении на Малиновского, девушки пересканировали паспорт, код, то есть, полностью обновили всю информацию. В итоге приложение упорно требует ее обновить. Текстовый чат кстати из приложения у меня не работает почему-то.


Крайний раз, когда я обновлял данные в отделении с паспортом и кодом, плюс заполнял анкету с доходами и прочими делами, у меня потом приложение ещё больше месяца сигналило, что надо обновить данные. К тому же дважды, раз в месяц, мне звонили из контакт-центра и просили подойти обновиться. Когда я называл дату визита-обновления, оператор сильно удивлялся, что-то где-то смотрел, а потом говорил: "Ах, да! Всё в порядке!" Но потом, как вы поняли, через месяц перезванивал снова. И только со второго раза, когда я уже начал разговаривать несколько нервным голосом, всё наконец встало на свои места. :D
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 17:38

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:
  moveton написав:Только мне кажется, что подобные приколы с покупками ОВГЗ и с первого июня уравнивание ограничений переводов внутри Украины и за рубеж толсто намекают, что покупать нужно не украинские бумаги? Их, правда, уже не с Сенса. 4% комис - это жирновато.

А шо за 4%

Обычные. На отправку за рубеж. Что на толкать по P2P, что на тянуть TransferGo. Разве отменяли?


Аааа ну закордоном родственіков не імею)))
ukr0014959
 
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