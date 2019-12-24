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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 18:10

  Howl написав:У ящура немає строку дії пільгового періоду. Раніше казали, що якщо не сплатити ОМП своєчасно, то буде штраф, але пільговий період буде й далі діяти. Інший момент чи штраф є, як покупка чи готівкова операція, на яку пільговий період не розповсюджується. А на скріні, скоріше за все помилка, яку викликали введенням розстрочки на до цього продукту.

Штрафу точна немає, бо у війну їх відмінили, але тут ще й зарано на штраф попадати.
Тут вже видно, що клієнт випав з грейсу і його чемно проосють повністтю погасити борг (без врахування Розстрочки).
Ну а якщо не погасить (через місяць), то далі вже нарахують повні 40% (а не звичайні 5%).
Крім цього, там десь ховаються нараховані 40% за один день на овер, це десь 7 коп. Вони ж колись вилізуть якимось боком 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 18:39

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Тут вже видно, що клієнт випав з грейсу і його чемно проосють повністтю погасити борг (без врахування Розстрочки).
З грейсу він не випав. Якщо правильно зрозумів, то 70 ₴ це несанкціонована заборгованість, на яку нараховуються 37 % річних. А ось інша сума заборгованості, скоріше за все перевелася до простроченої (скоріше, тут треба читати ДКБО). Й виходить, що згідно зноски 1 у тарифах несанкціоновану й прострочену заборгованості + ОМП треба сплатити до наступної РД (ну й % за користування несанкціонованою заборгованістю). Якщо це не зробити, то чи буде просрочена переведена до несанкціонованої чи ні -- питання.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 19:24

  Howl написав:
  Amethyst написав:Тут вже видно, що клієнт випав з грейсу і його чемно проосють повністтю погасити борг (без врахування Розстрочки).
З грейсу він не випав. Якщо правильно зрозумів, то 70 ₴ це несанкціонована заборгованість, на яку нараховуються 37 % річних. А ось інша сума заборгованості, скоріше за все перевелася до простроченої (скоріше, тут треба читати ДКБО). Й виходить, що згідно зноски 1 у тарифах несанкціоновану й прострочену заборгованості + ОМП треба сплатити до наступної РД (ну й % за користування несанкціонованою заборгованістю). Якщо це не зробити, то чи буде просрочена переведена до несанкціонованої чи ні -- питання.

Ну дійсно, оті 424хх в грейсі.
Але якщо раніше йому достатньо було загасити тільки 5% от тих 424хх і все інше залишалося в грейсі, то зараз (от після овера на один день на 70грн) треба вже все загасити. А то якщо ні, то в наступну РД вже донарахують 40% на всі 424хх
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 08:40

Поки чекаю на відповідь представника банку. Так типу все ок і треба вносити тільки мінімальний платіж, але б хотілось почути точну і обгрунтовану відповідь, щоб не влетіти. Або гаситися повністю і не ризикувати.
Sense Bank
Striker написав:
Добре, дякую. А підкажіть ще, якщо б я не загасив мінус, то тоді б треба було вносити 42к грн до наступної розрахункової дати? Просто я не дуже розумію чого в повідомленні показало саме всю суму до погашення.
Ні, дана заборгованість була б включена в мінімальний платіж, який очікується до 16.06.2025. Просто конструкція пуш сповіщення швидше всього одна і на кредитні картки і на Хамелеон, через що включає в себе інфо про пільговий період з датою, як по кредиткам. Додатково уточню дане питання, оскільки пуш дійсно доволі дивно виглядає...
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 15:09

Працює зараз щось на кшталт Легкої розстрочки? Якщо так, то до якої дати можливо оформлення?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:47

Re: Sense Bank

Д
Востаннє редагувалось lel в Сер 21 тра, 2025 16:51, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:50

Re: Sense Bank

Там де ліміти на картку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:55

Re: Sense Bank

Amethyst написав:Там де ліміти на картку
Дякую. Знайшов в платежах 150т.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:11

Я так розумію представник банку забив на вирішення мого питання?
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:16

  Striker написав:Я так розумію представник банку забив на вирішення мого питання?

так він вас в Чат послав :roll:
Amethyst
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