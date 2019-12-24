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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:19

  novichok написав:Працює зараз щось на кшталт Легкої розстрочки? Якщо так, то до якої дати можливо оформлення?

Звичайно, Легка (партнерська) розстрочка діє, на ряду з моментальною, та не обмежена по термінам. Більш детальніше щодо оформлення можна почитати у статті: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4065808274

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:33

  Striker написав:Поки чекаю на відповідь представника банку. Так типу все ок і треба вносити тільки мінімальний платіж, але б хотілось почути точну і обгрунтовану відповідь, щоб не влетіти. Або гаситися повністю і не ризикувати.
Sense Bank
Striker написав:
Добре, дякую. А підкажіть ще, якщо б я не загасив мінус, то тоді б треба було вносити 42к грн до наступної розрахункової дати? Просто я не дуже розумію чого в повідомленні показало саме всю суму до погашення.
Ні, дана заборгованість була б включена в мінімальний платіж, який очікується до 16.06.2025. Просто конструкція пуш сповіщення швидше всього одна і на кредитні картки і на Хамелеон, через що включає в себе інфо про пільговий період з датою, як по кредиткам. Додатково уточню дане питання, оскільки пуш дійсно доволі дивно виглядає...

Sense Bank написав:
Striker написав:
Sense Bank написав:Добрий день)
Підкажіть ваші ПІБ та фін. номер телефону, будь ласка

(Тут конфіденційна інфо)*Кирило

Дякую)
Перевірив інфо, не хвилюйтеся, все нормально, у вас були лише операції покупок, тож на них пільговий період по картці Хамелеон нескінченний, достатньо вносити мінімальний місячний платіж.
Перший платіж по розстрочці у вас також очікується до 16.06.2025

  Striker написав:Я так розумію представник банку забив на вирішення мого питання?

Уточніть, будь ласка, яку саме відповідь ви очікуєте? За результатами перевірки інформації для вас, я повідомив, що достатньо вносити суму мінімального платежу, пільговий період по Хамелеон нескінченний.
Логіку формування push-сповіщення наразі уточнюємо з колегами, чому там було зазначено дату пільгового. Кейс в роботі.

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13098
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1411 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:37

  Sense Bank написав:
  novichok написав:Працює зараз щось на кшталт Легкої розстрочки? Якщо так, то до якої дати можливо оформлення?

Звичайно, Легка (партнерська) розстрочка діє, на ряду з моментальною, та не обмежена по термінам. Більш детальніше щодо оформлення можна почитати у статті: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4065808274

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️


Трохи не те, мені б така де люба трата від 500/чи скільки там зараз грн, переводились в розстрочку не 3/6 місяців
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:42

  novichok написав:
  Sense Bank написав:
  novichok написав:Працює зараз щось на кшталт Легкої розстрочки? Якщо так, то до якої дати можливо оформлення?

Звичайно, Легка (партнерська) розстрочка діє, на ряду з моментальною, та не обмежена по термінам. Більш детальніше щодо оформлення можна почитати у статті: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4065808274

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️


Трохи не те, мені б така де люба трата від 500/чи скільки там зараз грн, переводились в розстрочку не 3/6 місяців

В розстрочку можна перевести виключно операції покупки за кредитні кошти. У разі, якщо потрібна розстрочка на більший термін - можна скористатися стандартною моментальною розстрочкою.

Оформлення відбувається під 0,01% річних та зі щомісячною комісією, розмір якої залежить від строку оформлення:
▪ на 3 місяці — без комісії та тільки для розстрочок сумою 1 000 гривень та більше;
▪ на 6 місяців — 1,8%;
▪ на 9 і 12 місяців — 2,5%;
▪ на 18 і 24 місяці — 2,9%.

Посилання на її детальні умови оформлення: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4056031762 😉

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13098
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
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