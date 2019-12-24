Striker написав:Поки чекаю на відповідь представника банку. Так типу все ок і треба вносити тільки мінімальний платіж, але б хотілось почути точну і обгрунтовану відповідь, щоб не влетіти. Або гаситися повністю і не ризикувати.
Sense Bank
Striker написав: Добре, дякую. А підкажіть ще, якщо б я не загасив мінус, то тоді б треба було вносити 42к грн до наступної розрахункової дати? Просто я не дуже розумію чого в повідомленні показало саме всю суму до погашення.
Ні, дана заборгованість була б включена в мінімальний платіж, який очікується до 16.06.2025. Просто конструкція пуш сповіщення швидше всього одна і на кредитні картки і на Хамелеон, через що включає в себе інфо про пільговий період з датою, як по кредиткам. Додатково уточню дане питання, оскільки пуш дійсно доволі дивно виглядає...
Sense Bank написав:
Striker написав:
Sense Bank написав:Добрий день) Підкажіть ваші ПІБ та фін. номер телефону, будь ласка
(Тут конфіденційна інфо)*Кирило
Дякую) Перевірив інфо, не хвилюйтеся, все нормально, у вас були лише операції покупок, тож на них пільговий період по картці Хамелеон нескінченний, достатньо вносити мінімальний місячний платіж. Перший платіж по розстрочці у вас також очікується до 16.06.2025
Striker написав:Я так розумію представник банку забив на вирішення мого питання?
Уточніть, будь ласка, яку саме відповідь ви очікуєте? За результатами перевірки інформації для вас, я повідомив, що достатньо вносити суму мінімального платежу, пільговий період по Хамелеон нескінченний. Логіку формування push-сповіщення наразі уточнюємо з колегами, чому там було зазначено дату пільгового. Кейс в роботі.
Трохи не те, мені б така де люба трата від 500/чи скільки там зараз грн, переводились в розстрочку не 3/6 місяців
В розстрочку можна перевести виключно операції покупки за кредитні кошти. У разі, якщо потрібна розстрочка на більший термін - можна скористатися стандартною моментальною розстрочкою.
Оформлення відбувається під 0,01% річних та зі щомісячною комісією, розмір якої залежить від строку оформлення: ▪ на 3 місяці — без комісії та тільки для розстрочок сумою 1 000 гривень та більше; ▪ на 6 місяців — 1,8%; ▪ на 9 і 12 місяців — 2,5%; ▪ на 18 і 24 місяці — 2,9%.