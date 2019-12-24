RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1422142314241425

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:33

  Striker написав:Поки чекаю на відповідь представника банку. Так типу все ок і треба вносити тільки мінімальний платіж, але б хотілось почути точну і обгрунтовану відповідь, щоб не влетіти. Або гаситися повністю і не ризикувати.
Sense Bank
Striker написав:
Добре, дякую. А підкажіть ще, якщо б я не загасив мінус, то тоді б треба було вносити 42к грн до наступної розрахункової дати? Просто я не дуже розумію чого в повідомленні показало саме всю суму до погашення.
Ні, дана заборгованість була б включена в мінімальний платіж, який очікується до 16.06.2025. Просто конструкція пуш сповіщення швидше всього одна і на кредитні картки і на Хамелеон, через що включає в себе інфо про пільговий період з датою, як по кредиткам. Додатково уточню дане питання, оскільки пуш дійсно доволі дивно виглядає...

Sense Bank написав:
Striker написав:
Sense Bank написав:Добрий день)
Підкажіть ваші ПІБ та фін. номер телефону, будь ласка

(Тут конфіденційна інфо)*Кирило

Дякую)
Перевірив інфо, не хвилюйтеся, все нормально, у вас були лише операції покупок, тож на них пільговий період по картці Хамелеон нескінченний, достатньо вносити мінімальний місячний платіж.
Перший платіж по розстрочці у вас також очікується до 16.06.2025

  Striker написав:Я так розумію представник банку забив на вирішення мого питання?

Уточніть, будь ласка, яку саме відповідь ви очікуєте? За результатами перевірки інформації для вас, я повідомив, що достатньо вносити суму мінімального платежу, пільговий період по Хамелеон нескінченний.
Логіку формування push-сповіщення наразі уточнюємо з колегами, чому там було зазначено дату пільгового. Кейс в роботі.

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13098
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:37

  Sense Bank написав:
  novichok написав:Працює зараз щось на кшталт Легкої розстрочки? Якщо так, то до якої дати можливо оформлення?

Звичайно, Легка (партнерська) розстрочка діє, на ряду з моментальною, та не обмежена по термінам. Більш детальніше щодо оформлення можна почитати у статті: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4065808274

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️


Трохи не те, мені б така де люба трата від 500/чи скільки там зараз грн, переводились в розстрочку не 3/6 місяців
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3561
З нами з: 31.03.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:42

  novichok написав:
  Sense Bank написав:
  novichok написав:Працює зараз щось на кшталт Легкої розстрочки? Якщо так, то до якої дати можливо оформлення?

Звичайно, Легка (партнерська) розстрочка діє, на ряду з моментальною, та не обмежена по термінам. Більш детальніше щодо оформлення можна почитати у статті: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4065808274

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️


Трохи не те, мені б така де люба трата від 500/чи скільки там зараз грн, переводились в розстрочку не 3/6 місяців

В розстрочку можна перевести виключно операції покупки за кредитні кошти. У разі, якщо потрібна розстрочка на більший термін - можна скористатися стандартною моментальною розстрочкою.

Оформлення відбувається під 0,01% річних та зі щомісячною комісією, розмір якої залежить від строку оформлення:
▪ на 3 місяці — без комісії та тільки для розстрочок сумою 1 000 гривень та більше;
▪ на 6 місяців — 1,8%;
▪ на 9 і 12 місяців — 2,5%;
▪ на 18 і 24 місяці — 2,9%.

Посилання на її детальні умови оформлення: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4056031762 😉

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13098
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 00:18

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:
  Striker написав:Доброго дня, забули про коміс в 100 грн на Хамелеоні, дружина оплатила до цього покупку як раз впритик, ну і зняло в мінус 70 грн. Вчора була РД, ближче до ночі побачив і загасив в +, але отримав таке повідомлення. Що, через цей овер реально тепер треба гасити всю суму до наступної РД? 6.5к зараз в розстрочці.
Зображення

Як вище вже писали, по картці Хамелеон діє нескінченний пільговий період на операції покупки, тож достатньо буде вносити лише мінімальний платіж
Додатково раджу звернутися до нашої служби підтримки, щоб колеги додатково перевірили інфо саме по вашому рахунку та надали консультацію з питань, які вас будуть цікавити

Ваш банківський лицар, Кирило
Розстрочки на купівлі теж діють по Хамеліону?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4342
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 06:08

Re: Sense Bank

2XL, з квітня 2025 року.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6288
З нами з: 08.03.18
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1422142314241425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 123, 124, 125
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1240 287670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 тра, 2025 08:13
Кочевник
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 23834
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14245)
22.05.2025 06:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.