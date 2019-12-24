Striker написав:Поки чекаю на відповідь представника банку. Так типу все ок і треба вносити тільки мінімальний платіж, але б хотілось почути точну і обгрунтовану відповідь, щоб не влетіти. Або гаситися повністю і не ризикувати.
Sense Bank
Striker написав: Добре, дякую. А підкажіть ще, якщо б я не загасив мінус, то тоді б треба було вносити 42к грн до наступної розрахункової дати? Просто я не дуже розумію чого в повідомленні показало саме всю суму до погашення.
Ні, дана заборгованість була б включена в мінімальний платіж, який очікується до 16.06.2025. Просто конструкція пуш сповіщення швидше всього одна і на кредитні картки і на Хамелеон, через що включає в себе інфо про пільговий період з датою, як по кредиткам. Додатково уточню дане питання, оскільки пуш дійсно доволі дивно виглядає...
Sense Bank написав:
Striker написав:
Sense Bank написав:Добрий день) Підкажіть ваші ПІБ та фін. номер телефону, будь ласка
(Тут конфіденційна інфо)*Кирило
Дякую) Перевірив інфо, не хвилюйтеся, все нормально, у вас були лише операції покупок, тож на них пільговий період по картці Хамелеон нескінченний, достатньо вносити мінімальний місячний платіж. Перший платіж по розстрочці у вас також очікується до 16.06.2025
Striker написав:Я так розумію представник банку забив на вирішення мого питання?
Уточніть, будь ласка, яку саме відповідь ви очікуєте? За результатами перевірки інформації для вас, я повідомив, що достатньо вносити суму мінімального платежу, пільговий період по Хамелеон нескінченний. Логіку формування push-сповіщення наразі уточнюємо з колегами, чому там було зазначено дату пільгового. Кейс в роботі.
Трохи не те, мені б така де люба трата від 500/чи скільки там зараз грн, переводились в розстрочку не 3/6 місяців
В розстрочку можна перевести виключно операції покупки за кредитні кошти. У разі, якщо потрібна розстрочка на більший термін - можна скористатися стандартною моментальною розстрочкою.
Оформлення відбувається під 0,01% річних та зі щомісячною комісією, розмір якої залежить від строку оформлення: ▪ на 3 місяці — без комісії та тільки для розстрочок сумою 1 000 гривень та більше; ▪ на 6 місяців — 1,8%; ▪ на 9 і 12 місяців — 2,5%; ▪ на 18 і 24 місяці — 2,9%.
Striker написав:Доброго дня, забули про коміс в 100 грн на Хамелеоні, дружина оплатила до цього покупку як раз впритик, ну і зняло в мінус 70 грн. Вчора була РД, ближче до ночі побачив і загасив в +, але отримав таке повідомлення. Що, через цей овер реально тепер треба гасити всю суму до наступної РД? 6.5к зараз в розстрочці.
Як вище вже писали, по картці Хамелеон діє нескінченний пільговий період на операції покупки, тож достатньо буде вносити лише мінімальний платіж Додатково раджу звернутися до нашої служби підтримки, щоб колеги додатково перевірили інфо саме по вашому рахунку та надали консультацію з питань, які вас будуть цікавити