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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 23 тра, 2025 22:50

если оформить легкую рассрочку от сенса
будут 100грн в месяц драть или нет?
не могу понять)
Starter
 
Повідомлень: 233
З нами з: 01.12.18
Подякував: 34 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 тра, 2025 22:52

Re: Sense Bank

Starter написав:если оформить легкую рассрочку от сенса
будут 100грн в месяц драть или нет?
не могу понять)
Ні, якщо крім заборгованості по розстрочці нема іншої
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 36144
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 8209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:22

Re: Sense Bank

Хочу придбати ОВДП через Дію з онлайн оплатою, наприклад, через Google pay, з дебетової картки White. Ніяких додаткових комісій по картці не виникне? З тасиної кредитки вери кард не було.
Інкогніто
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Повідомлень: 1291
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Подякував: 136 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:32

Re: Sense Bank

Інкогніто, купляйте -- проблем не буде.
Howl
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Повідомлень: 6298
З нами з: 08.03.18
Подякував: 573 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:11

  Amethyst написав:Ніт, почнеться таки з 18..20.00 25го.
Але трати під Розстрочку можуть вже не встигнути провестися до вечора 25. Хоча... )

але я так розумію, якщо не проведуться трати під розстрочку, то їх не врахує й в погашення наступного місяця. тобто або трати й розстрочка, або ні витрат, ні розстрочки. так працює? чи там ще ж приколи з годинами?

й частина витрат проводиться на наступний день. тобто витрати 23 до 18:00 25 легко можуть провестися, а можуть не провестися :D
Shaman
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Повідомлень: 8822
З нами з: 29.09.19
Подякував: 756 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:32

  Shaman написав:
  Amethyst написав:Ніт, почнеться таки з 18..20.00 25го.
Але трати під Розстрочку можуть вже не встигнути провестися до вечора 25. Хоча... )

але я так розумію, якщо не проведуться трати під розстрочку, то їх не врахує й в погашення наступного місяця. тобто або трати й розстрочка, або ні витрат, ні розстрочки. так працює? чи там ще ж приколи з годинами?

й частина витрат проводиться на наступний день. тобто витрати 23 до 18:00 25 легко можуть провестися, а можуть не провестися :D

якщо не проведуться зараз, то проведуться через +2..3 дні і підуть в наступний період, а якщо ще й оформляться у Розстрочку, то перше зняття частини погашення буде через +60дн. Працюємо
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6431
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Подякував: 490 раз.
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