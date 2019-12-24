если оформить легкую рассрочку от сенса
будут 100грн в месяц драть или нет?
не могу понять)
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Додано: П'ят 23 тра, 2025 22:50
если оформить легкую рассрочку от сенса
будут 100грн в месяц драть или нет?
не могу понять)
Додано: П'ят 23 тра, 2025 22:52
Re: Sense Bank
Ні, якщо крім заборгованості по розстрочці нема іншої
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:22
Re: Sense Bank
Хочу придбати ОВДП через Дію з онлайн оплатою, наприклад, через Google pay, з дебетової картки White. Ніяких додаткових комісій по картці не виникне? З тасиної кредитки вери кард не було.
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:32
Re: Sense Bank
Інкогніто, купляйте -- проблем не буде.
Додано: Нед 25 тра, 2025 12:11
але я так розумію, якщо не проведуться трати під розстрочку, то їх не врахує й в погашення наступного місяця. тобто або трати й розстрочка, або ні витрат, ні розстрочки. так працює? чи там ще ж приколи з годинами?
й частина витрат проводиться на наступний день. тобто витрати 23 до 18:00 25 легко можуть провестися, а можуть не провестися
Додано: Нед 25 тра, 2025 13:32
якщо не проведуться зараз, то проведуться через +2..3 дні і підуть в наступний період, а якщо ще й оформляться у Розстрочку, то перше зняття частини погашення буде через +60дн. Працюємо
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