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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 тра, 2025 17:28
Howl написав: balbbob написав:
...то куди буде здійснюватися виплата за ОВДП, купленіх з неї?
На якийсь тимчасовий рахунок.
balbbob написав:
Якщо відкрию нову картку, чи потрібно якось під'вязати її для виплат?
Скоріше за все, що так. Бо виплата приходить на картку, з якої була здійснена покупка.
Краще відкрити поточні рахунки й урегулювати питання щодо подальшого зарахування коштів із депозитарію туди.
Звертайтесь у підтримку й вирішіть це питання.
я через пошту custody@sensebank.com.ua
міняв. в БЗ десь є гарна стаття, шукайте по ключовим «змінити овдп». десь на сайті в розділі депозитарної установи є бланки заяв та розпоряджень, звідти берете розпорядження на зміну анкети і форму анкети. в нову анкету вносите всі старі дані і новий рахунок, в розпорядженні там, здається, ПІБ, і перелік документів, що додаються.
формуєте в ССА для нового рахунку довідку «для посольства» (це тіпа замість довідки про наявність рахунку, бо такої в ССА нема. підписуєте ті три файла КЕПом і кидаєте їм на пошту
але ніби можна і через підтримку просто скинути IBAN, хоча я вважаю шо краще через ДУ, шоб вам вже всюди світило новий рахунок, в т.ч в майбутніх договорах купівлі-продажу в реквізитах тощо
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Додано: Пон 26 тра, 2025 12:42
Є карта Profiplay
з яких карт свого ж рахунку не буде комісій при переказі між власними картами як за зняття готівки?
пробував переказувати з карти АТБ і з карти Вигода сенсу = рахує комісію в кінці розрахункового періоду
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Додано: Пон 26 тра, 2025 14:34
Striker написав:
а 37% нараховуються тільки на готівкові операції. Зафіксував. Якщо нарахують щось зверху (крім 100 грн і умовних 7 коп за овер), то буду тикати носом в повідомлення підтримки.
я на всіх кредитках зразу вказую ліміт 1 грн на готівкові операції та переказ з картки не картку. щоб потім не ламати голову були чи ні готівкові операції
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Додано: Пон 26 тра, 2025 15:08
Amethyst написав:
буде через +60дн. Працюємо
тож так й хотів, купити 23-го, щоб проводка була 26-м, й вже потім подати на розстрочку...на цей раз страх переміг жадібність, зробив покупку вже сьогодні
Starter написав:
погасил по кредитке долг,
так ніззя! Подав заявку на розстрочку, тільки витрачать можна з кред ліміту й очікувати, коли підтвердять...наразі, після вашої дії, частина сплати оформлена як зі своїх грошей, на які не дають розстрочку
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Додано: Вів 27 тра, 2025 19:23
Нарешті чз півтори тижні отримав відмову у підвищенні ліміту на перекази на свої рахунки в інших банках. Свої, блін. При чому, сума тільки минулорічного офіційного доходу кратно перевищує ліміт.
Вони що, для цього ліміту тупо рахують дохід за рік/12 і якщо це менше 150 тис., то не підвищують?
Підтримка пояснити геть нічого не може.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 21:14
Oberon написав:
Нарешті чз півтори тижні отримав відмову у підвищенні ліміту на перекази на свої рахунки в інших банках. Свої, блін. При чому, сума тільки минулорічного офіційного доходу кратно перевищує ліміт.
Вони що, для цього ліміту тупо рахують дохід за рік/12 і якщо це менше 150 тис., то не підвищують?
"минулорічного" - это в смысле суммарно за год или средняя в месяц в прошлом году кратно превышала лимит?
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