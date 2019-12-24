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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1425142614271428

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 17:28

  Howl написав:
  balbbob написав:...то куди буде здійснюватися виплата за ОВДП, купленіх з неї?
На якийсь тимчасовий рахунок.

  balbbob написав:Якщо відкрию нову картку, чи потрібно якось під'вязати її для виплат?
Скоріше за все, що так. Бо виплата приходить на картку, з якої була здійснена покупка.

Краще відкрити поточні рахунки й урегулювати питання щодо подальшого зарахування коштів із депозитарію туди.

Звертайтесь у підтримку й вирішіть це питання.

я через пошту custody@sensebank.com.ua міняв. в БЗ десь є гарна стаття, шукайте по ключовим «змінити овдп». десь на сайті в розділі депозитарної установи є бланки заяв та розпоряджень, звідти берете розпорядження на зміну анкети і форму анкети. в нову анкету вносите всі старі дані і новий рахунок, в розпорядженні там, здається, ПІБ, і перелік документів, що додаються.
формуєте в ССА для нового рахунку довідку «для посольства» (це тіпа замість довідки про наявність рахунку, бо такої в ССА нема. підписуєте ті три файла КЕПом і кидаєте їм на пошту

але ніби можна і через підтримку просто скинути IBAN, хоча я вважаю шо краще через ДУ, шоб вам вже всюди світило новий рахунок, в т.ч в майбутніх договорах купівлі-продажу в реквізитах тощо
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 12:42

Re: Sense Bank

Є карта Profiplay

з яких карт свого ж рахунку не буде комісій при переказі між власними картами як за зняття готівки?

пробував переказувати з карти АТБ і з карти Вигода сенсу = рахує комісію в кінці розрахункового періоду
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 14:34

  Striker написав:а 37% нараховуються тільки на готівкові операції. Зафіксував. Якщо нарахують щось зверху (крім 100 грн і умовних 7 коп за овер), то буду тикати носом в повідомлення підтримки.


я на всіх кредитках зразу вказую ліміт 1 грн на готівкові операції та переказ з картки не картку. щоб потім не ламати голову були чи ні готівкові операції
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 15:08

  Amethyst написав:буде через +60дн. Працюємо

тож так й хотів, купити 23-го, щоб проводка була 26-м, й вже потім подати на розстрочку...на цей раз страх переміг жадібність, зробив покупку вже сьогодні

  Starter написав:погасил по кредитке долг,

так ніззя! Подав заявку на розстрочку, тільки витрачать можна з кред ліміту й очікувати, коли підтвердять...наразі, після вашої дії, частина сплати оформлена як зі своїх грошей, на які не дають розстрочку
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 19:23

Нарешті чз півтори тижні отримав відмову у підвищенні ліміту на перекази на свої рахунки в інших банках. Свої, блін. При чому, сума тільки минулорічного офіційного доходу кратно перевищує ліміт.
Вони що, для цього ліміту тупо рахують дохід за рік/12 і якщо це менше 150 тис., то не підвищують?
Підтримка пояснити геть нічого не може.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:14

  Oberon написав:Нарешті чз півтори тижні отримав відмову у підвищенні ліміту на перекази на свої рахунки в інших банках. Свої, блін. При чому, сума тільки минулорічного офіційного доходу кратно перевищує ліміт.
Вони що, для цього ліміту тупо рахують дохід за рік/12 і якщо це менше 150 тис., то не підвищують?

"минулорічного" - это в смысле суммарно за год или средняя в месяц в прошлом году кратно превышала лимит?
moveton
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