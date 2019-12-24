Sense Bank, У вас не изменился подход к меморандуму, что перечисление на юрлицо более 100 тыс грн невозможно с 1 июня? Похоже, что это единственный банк, запрещающий данную операцию. Если вы знаете другие банки с такими ограничениями - просьба поделиться. Пока я знаю что Моно, Приват, Укрсиб и многие другие не вводят таких ограничений. По Укрсибу - https://ukrsibbank.com/news-post/onovle ... perekaziv/
TUR написав:Sense Bank, У вас не изменился подход к меморандуму, что перечисление на юрлицо более 100 тыс грн невозможно с 1 июня? Похоже, что это единственный банк, запрещающий данную операцию. Если вы знаете другие банки с такими ограничениями - просьба поделиться. Пока я знаю что Моно, Приват, Укрсиб и многие другие не вводят таких ограничений. По Укрсибу - https://ukrsibbank.com/news-post/onovle ... perekaziv/
Наразі змін у процедурі та обмеженнях не було, проте ми активно аналізуємо клієнтський фідбек, і як тільки буде відомо про зміни, то обов'язково проінформуємо 💙
Добрый день. Расчетная дата по кредитке 22 числа (пусть это 1 карта). Если я погашу всю задолженность до 22 числа, то могу 23 числа перебросить весь единый кредитный лимит на другую карту (пусть это 2 карта) у которой расчетная дата 30 число? Эта переброска 23 числа не будет считаться новым сроком грейса по 1 (первой) карте? У меня грейс начнется с первого числа следующего месяца т.е для карты номер 2?
Алексей77 написав:Добрый день. Расчетная дата по кредитке 22 числа (пусть это 1 карта). Если я погашу всю задолженность до 22 числа, то могу 23 числа перебросить весь единый кредитный лимит на другую карту (пусть это 2 карта) у которой расчетная дата 30 число? Эта переброска 23 числа не будет считаться новым сроком грейса по 1 (первой) карте? У меня грейс начнется с первого числа следующего месяца т.е для карты номер 2?
Странный вопрос. Можно хоть сразу перебрасывать КЛ, как только он освободился. Он на то и лимит, чтобы это ни на что не влияло кроме возможностей в будущем. При чём тут РД и грейс? Грейс вообще начинается с момента ухода карты в кредит, но изменением лимита в кредит загнать не даст.