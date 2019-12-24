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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1427142814291430>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 16:39

Re: Sense Bank

Sense Bank,
У вас не изменился подход к меморандуму, что перечисление на юрлицо более 100 тыс грн невозможно с 1 июня?
Похоже, что это единственный банк, запрещающий данную операцию.
Если вы знаете другие банки с такими ограничениями - просьба поделиться.
Пока я знаю что Моно, Приват, Укрсиб и многие другие не вводят таких ограничений.
По Укрсибу - https://ukrsibbank.com/news-post/onovle ... perekaziv/
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:44

  TUR написав:Sense Bank,
У вас не изменился подход к меморандуму, что перечисление на юрлицо более 100 тыс грн невозможно с 1 июня?
Похоже, что это единственный банк, запрещающий данную операцию.
Если вы знаете другие банки с такими ограничениями - просьба поделиться.
Пока я знаю что Моно, Приват, Укрсиб и многие другие не вводят таких ограничений.
По Укрсибу - https://ukrsibbank.com/news-post/onovle ... perekaziv/

Наразі змін у процедурі та обмеженнях не було, проте ми активно аналізуємо клієнтський фідбек, і як тільки буде відомо про зміни, то обов'язково проінформуємо 💙

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:57

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Наразі змін у процедурі та обмеженнях не було, проте ми активно аналізуємо клієнтський фідбек, і як тільки буде відомо про зміни, то обов'язково проінформуємо

Про изменения в фидбеке? Да мы и так заметим 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:59

  moveton написав:
  Sense Bank написав:Наразі змін у процедурі та обмеженнях не було, проте ми активно аналізуємо клієнтський фідбек, і як тільки буде відомо про зміни, то обов'язково проінформуємо

Про изменения в фидбеке? Да мы и так заметим 8)

Про зміни в обмеженнях згідно з Меморандумом, звісно 😁

Ваш друг, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:03

Добрый день. Расчетная дата по кредитке 22 числа (пусть это 1 карта). Если я погашу всю задолженность до 22 числа, то могу 23 числа перебросить весь единый кредитный лимит на другую карту (пусть это 2 карта) у которой расчетная дата 30 число? Эта переброска 23 числа не будет считаться новым сроком грейса по 1 (первой) карте? У меня грейс начнется с первого числа следующего месяца т.е для карты номер 2?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 18:10

  Алексей77 написав:Добрый день. Расчетная дата по кредитке 22 числа (пусть это 1 карта). Если я погашу всю задолженность до 22 числа, то могу 23 числа перебросить весь единый кредитный лимит на другую карту (пусть это 2 карта) у которой расчетная дата 30 число? Эта переброска 23 числа не будет считаться новым сроком грейса по 1 (первой) карте? У меня грейс начнется с первого числа следующего месяца т.е для карты номер 2?

Странный вопрос. Можно хоть сразу перебрасывать КЛ, как только он освободился. Он на то и лимит, чтобы это ни на что не влияло кроме возможностей в будущем. При чём тут РД и грейс? Грейс вообще начинается с момента ухода карты в кредит, но изменением лимита в кредит зайти не получится по-определению.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:08

  moveton написав:
  Алексей77 написав:Добрый день. Расчетная дата по кредитке 22 числа (пусть это 1 карта). Если я погашу всю задолженность до 22 числа, то могу 23 числа перебросить весь единый кредитный лимит на другую карту (пусть это 2 карта) у которой расчетная дата 30 число? Эта переброска 23 числа не будет считаться новым сроком грейса по 1 (первой) карте? У меня грейс начнется с первого числа следующего месяца т.е для карты номер 2?

Странный вопрос. Можно хоть сразу перебрасывать КЛ, как только он освободился. Он на то и лимит, чтобы это ни на что не влияло кроме возможностей в будущем. При чём тут РД и грейс? Грейс вообще начинается с момента ухода карты в кредит, но изменением лимита в кредит зайти не получится по-определению.

Менеджер в отделении сама начала рассуждать на эту тему. Но ответа четкого в итоге не дала
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 15:32

Sense bank

Поясніть, будь ласка, як розраховується ліміт на перекази по меморандуму. Допустимо я приніс в банк декларацію за минулий рік де вказано що я заробив мільйон гривень. Який ліміт мені буде визначено? А якщо я накопив цей мільйон за декілька років і він лежить на рахунку тоді що?
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:40

  antey718 написав:Sense bank

Поясніть, будь ласка, як розраховується ліміт на перекази по меморандуму. Допустимо я приніс в банк декларацію за минулий рік де вказано що я заробив мільйон гривень. Який ліміт мені буде визначено? А якщо я накопив цей мільйон за декілька років і він лежить на рахунку тоді що?


Вітаю!

Якщо ваші доходи перевищують встановлений ліміт - то ми можемо в рамках індивідуального підходу збільшити його, за умови надання вами підтверджуючих документів

Розгляд перерахунку ліміту для кожного клієнта відбувається індивідуально, залежно від наданих документів та доходів 🙏
На жаль, заздалегідь спрогнозувати який ліміт буде саме у вас я не можу - для цього потрібно подати запит, щоб відповідний підрозділ переглянув інформацію саме по вас 🙌

Запит можна подати в чаті, а саме документи варто надіслати на нашу пошту. Перелік документів тут: sense.top/43BPHtC

Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:56

  Sense Bank написав:
  antey718 написав:Sense bank

Поясніть, будь ласка, як розраховується ліміт на перекази по меморандуму. Допустимо я приніс в банк декларацію за минулий рік де вказано що я заробив мільйон гривень. Який ліміт мені буде визначено? А якщо я накопив цей мільйон за декілька років і він лежить на рахунку тоді що?


Вітаю!

Якщо ваші доходи перевищують встановлений ліміт - то ми можемо в рамках індивідуального підходу збільшити його, за умови надання вами підтверджуючих документів

Розгляд перерахунку ліміту для кожного клієнта відбувається індивідуально, залежно від наданих документів та доходів 🙏
На жаль, заздалегідь спрогнозувати який ліміт буде саме у вас я не можу - для цього потрібно подати запит, щоб відповідний підрозділ переглянув інформацію саме по вас 🙌

Запит можна подати в чаті, а саме документи варто надіслати на нашу пошту. Перелік документів тут: sense.top/43BPHtC

Валерія 🫧


Як раз проблема в тому що має бути не індивідуальний підхід, а прозорий і чіткий алгоритм, причому бажано оформлений законодавчо або хоча б на рівні ДКБО, інакше клієнти будуть небезпідставно звинувачувати банк в обмеженні доступу до власних коштів.
antey718
 
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