а, тіпа як, попвнення карти з іншої карти вводом даних іншої карти хоч вони і в межах одного банку?
тоді комісія не буде списуватись як за зняття готівки якщо прост оперекидувати гроші з карти на карту між власними рахунками?
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:21
а, тіпа як, попвнення карти з іншої карти вводом даних іншої карти хоч вони і в межах одного банку?
тоді комісія не буде списуватись як за зняття готівки якщо прост оперекидувати гроші з карти на карту між власними рахунками?
Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:22
Валерія, доброго дня.
Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:31
Є підозра що вони будуть запитувати за які бабки ви купили ОВДП, бо погашення ОВДП вони доходом не вважають, тільки відсотки, судячи з переліку sense.top/43BPHtC
Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:39
По личному опыту: доход от ОВГЗ - это Сене только триггер для отдельного финмона. Можно, конечно, и квитанцию о продаже, но по-любому ещё потребуют справку о доходах на сумму покупки раньше. И выписку по счёту с операцией этой самой покупки тоже. Если не совсем уж ОВГЗ рантье, то проще показать справку о доходах на всю сумму перевода и вообще не упоминать про ОВГЗ.
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