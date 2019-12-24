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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1427142814291430

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:21

  KVV написав:
  quadro_tony_da написав:Є карта Profiplay

з яких карт свого ж рахунку не буде комісій при переказі між власними картами як за зняття готівки?

я завжди тягну з інших карт, хоч це і свої


а, тіпа як, попвнення карти з іншої карти вводом даних іншої карти хоч вони і в межах одного банку?

тоді комісія не буде списуватись як за зняття готівки якщо прост оперекидувати гроші з карти на карту між власними рахунками?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:22

  Sense Bank написав:Якщо ваші доходи перевищують встановлений ліміт - то ми можемо в рамках індивідуального підходу збільшити його, за умови надання вами підтверджуючих документів

Валерія, доброго дня.
Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:31

  Water написав:
  Sense Bank написав:Якщо ваші доходи перевищують встановлений ліміт - то ми можемо в рамках індивідуального підходу збільшити його, за умови надання вами підтверджуючих документів

Валерія, доброго дня.
Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?

Є підозра що вони будуть запитувати за які бабки ви купили ОВДП, бо погашення ОВДП вони доходом не вважають, тільки відсотки, судячи з переліку sense.top/43BPHtC
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:39

  Water написав:Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?

По личному опыту: доход от ОВГЗ - это Сене только триггер для отдельного финмона. Можно, конечно, и квитанцию о продаже, но по-любому ещё потребуют справку о доходах на сумму покупки раньше. И выписку по счёту с операцией этой самой покупки тоже. Если не совсем уж ОВГЗ рантье, то проще показать справку о доходах на всю сумму перевода и вообще не упоминать про ОВГЗ.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:28

  antey718 написав:
  Water написав:
  Sense Bank написав:Якщо ваші доходи перевищують встановлений ліміт - то ми можемо в рамках індивідуального підходу збільшити його, за умови надання вами підтверджуючих документів

Валерія, доброго дня.
Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?

Є підозра що вони будуть запитувати за які бабки ви купили ОВДП, бо погашення ОВДП вони доходом не вважають, тільки відсотки, судячи з переліку sense.top/43BPHtC


Так, все правильно, логіка як ви описали)

Валерія 🫧
Sense Bank
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2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:36

  Sense Bank написав:
  antey718 написав:
  Water написав:Валерія, доброго дня.
Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?

Є підозра що вони будуть запитувати за які бабки ви купили ОВДП, бо погашення ОВДП вони доходом не вважають, тільки відсотки, судячи з переліку sense.top/43BPHtC


Так, все правильно, логіка як ви описали)

Валерія 🫧

Приходить P2P переказ з моєї зарплатної картки в іншому банку на зарплатну картку в Сенс банку, на ці гроші, плюс відсотки від ОДВП я купляю нові ОВДП.
Якщо погашення ОВДП, я знову купляю нові ОВДП.
Яке ще підтвердження потрібно?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:58

  Water написав:Приходить P2P переказ з моєї зарплатної картки в іншому банку на зарплатну картку в Сенс банку, на ці гроші, плюс відсотки від ОДВП я купляю нові ОВДП.
Якщо погашення ОВДП, я знову купляю нові ОВДП.
Яке ще підтвердження потрібно?

Ну от ваша зп і є джерело доходу, треба виписку з зарплатного рахунку.
antey718
 
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