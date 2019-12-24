|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:21
KVV написав: quadro_tony_da написав:
Є карта Profiplay
з яких карт свого ж рахунку не буде комісій при переказі між власними картами як за зняття готівки?
я завжди тягну з інших карт, хоч це і свої
а, тіпа як, попвнення карти з іншої карти вводом даних іншої карти хоч вони і в межах одного банку?
тоді комісія не буде списуватись як за зняття готівки якщо прост оперекидувати гроші з карти на карту між власними рахунками?
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:22
Sense Bank написав:
Якщо ваші доходи перевищують встановлений ліміт - то ми можемо
в рамках індивідуального підходу збільшити його, за умови надання вами підтверджуючих документів
Валерія, доброго дня.
Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3077
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:31
Water написав: Sense Bank написав:
Якщо ваші доходи перевищують встановлений ліміт - то ми можемо
в рамках індивідуального підходу збільшити його, за умови надання вами підтверджуючих документів
Валерія, доброго дня.
Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
Є підозра що вони будуть запитувати за які бабки ви купили ОВДП, бо погашення ОВДП вони доходом не вважають, тільки відсотки, судячи з переліку sense.top/43BPHtC
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 862
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:39
Water написав:
Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
По личному опыту: доход от ОВГЗ - это Сене только триггер для отдельного финмона. Можно, конечно, и квитанцию о продаже, но по-любому ещё потребуют справку о доходах на сумму покупки раньше. И выписку по счёту с операцией этой самой покупки тоже. Если не совсем уж ОВГЗ рантье, то проще показать справку о доходах на всю сумму перевода и вообще не упоминать про ОВГЗ.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5584
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:28
antey718 написав: Water написав: Sense Bank написав:
Якщо ваші доходи перевищують встановлений ліміт - то ми можемо
в рамках індивідуального підходу збільшити його, за умови надання вами підтверджуючих документів
Валерія, доброго дня.
Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
Є підозра що вони будуть запитувати за які бабки ви купили ОВДП, бо погашення ОВДП вони доходом не вважають, тільки відсотки, судячи з переліку sense.top/43BPHtC
Так, все правильно, логіка як ви описали)
Валерія 🫧
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13103
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1410 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:36
Sense Bank написав: antey718 написав: Water написав:
Валерія, доброго дня.
Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
Є підозра що вони будуть запитувати за які бабки ви купили ОВДП, бо погашення ОВДП вони доходом не вважають, тільки відсотки, судячи з переліку sense.top/43BPHtC
Так, все правильно, логіка як ви описали)
Валерія 🫧
Приходить P2P переказ з моєї зарплатної картки в іншому банку на зарплатну картку в Сенс банку, на ці гроші, плюс відсотки від ОДВП я купляю нові ОВДП.
Якщо погашення ОВДП, я знову купляю нові ОВДП.
Яке ще підтвердження потрібно?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3077
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:58
Water написав:
Приходить P2P переказ з моєї зарплатної картки в іншому банку на зарплатну картку в Сенс банку, на ці гроші, плюс відсотки від ОДВП я купляю нові ОВДП.
Якщо погашення ОВДП, я знову купляю нові ОВДП.
Яке ще підтвердження потрібно?
Ну от ваша зп і є джерело доходу, треба виписку з зарплатного рахунку.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 862
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1240
|288779
|
|
|16
|24300
|
|