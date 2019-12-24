Sense Bank написав:Якщо ваші доходи перевищують встановлений ліміт - то ми можемо в рамках індивідуального підходу збільшити його, за умови надання вами підтверджуючих документів
Валерія, доброго дня. Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
Sense Bank написав:Якщо ваші доходи перевищують встановлений ліміт - то ми можемо в рамках індивідуального підходу збільшити його, за умови надання вами підтверджуючих документів
Валерія, доброго дня. Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
Є підозра що вони будуть запитувати за які бабки ви купили ОВДП, бо погашення ОВДП вони доходом не вважають, тільки відсотки, судячи з переліку sense.top/43BPHtC
Water написав:Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
По личному опыту: доход от ОВГЗ - это Сене только триггер для отдельного финмона. Можно, конечно, и квитанцию о продаже, но по-любому ещё потребуют справку о доходах на сумму покупки раньше. И выписку по счёту с операцией этой самой покупки тоже. Если не совсем уж ОВГЗ рантье, то проще показать справку о доходах на всю сумму перевода и вообще не упоминать про ОВГЗ.
Sense Bank написав:Якщо ваші доходи перевищують встановлений ліміт - то ми можемо в рамках індивідуального підходу збільшити його, за умови надання вами підтверджуючих документів
Валерія, доброго дня. Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
Є підозра що вони будуть запитувати за які бабки ви купили ОВДП, бо погашення ОВДП вони доходом не вважають, тільки відсотки, судячи з переліку sense.top/43BPHtC
Water написав:Валерія, доброго дня. Таке питання, якщо у мене ліміт на перекази 150 тис., через Секс додаток я продаю ОВДП на суму 200 тис. грн. і хочу переказать ці гроші в інший банк одним платежем, без розбивки по місяцям. Які підтверждуючі документи потрібні банку, що я тільки-но продав ОВДП?
Є підозра що вони будуть запитувати за які бабки ви купили ОВДП, бо погашення ОВДП вони доходом не вважають, тільки відсотки, судячи з переліку sense.top/43BPHtC
Так, все правильно, логіка як ви описали)
Валерія 🫧
Приходить P2P переказ з моєї зарплатної картки в іншому банку на зарплатну картку в Сенс банку, на ці гроші, плюс відсотки від ОДВП я купляю нові ОВДП. Якщо погашення ОВДП, я знову купляю нові ОВДП. Яке ще підтвердження потрібно?
Water написав:Приходить P2P переказ з моєї зарплатної картки в іншому банку на зарплатну картку в Сенс банку, на ці гроші, плюс відсотки від ОДВП я купляю нові ОВДП. Якщо погашення ОВДП, я знову купляю нові ОВДП. Яке ще підтвердження потрібно?
Ну от ваша зп і є джерело доходу, треба виписку з зарплатного рахунку.
Water написав:Приходить P2P переказ з моєї зарплатної картки в іншому банку на зарплатну картку в Сенс банку, на ці гроші, плюс відсотки від ОДВП я купляю нові ОВДП. Якщо погашення ОВДП, я знову купляю нові ОВДП. Яке ще підтвердження потрібно?
Ну от ваша зп і є джерело доходу, треба виписку з зарплатного рахунку.
Був депозит відкритий 3 року тому у доларах. Робимо валютообмін на гривню. Сепати від 01 червня дає лише на 100000 грн чи більше на місяць? Наприклад 20к уо по курсу чи готівкою в касі , чи знову меморандум має вищу силу за ЦПК?
Water написав:Приходить P2P переказ з моєї зарплатної картки в іншому банку на зарплатну картку в Сенс банку, на ці гроші, плюс відсотки від ОДВП я купляю нові ОВДП. Якщо погашення ОВДП, я знову купляю нові ОВДП. Яке ще підтвердження потрібно?
Ну от ваша зп і є джерело доходу, треба виписку з зарплатного рахунку.
Був депозит відкритий 3 року тому у доларах. Робимо валютообмін на гривню. Сепати від 01 червня дає лише на 100000 грн чи більше на місяць? Наприклад 20к уо по курсу чи готівкою в касі , чи знову меморандум має вищу силу за ЦПК?
Меморандум розповсюджується як на перекази за номером картки, так і на перекази за реквізитами 🙌