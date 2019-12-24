Додано: Нед 01 чер, 2025 13:49

WallNutPen написав: Sense Bank написав: перефразуйте, будь ласка <3



Валерія 🫧 перефразуйте, будь ласка <3Валерія 🫧

Валерия смотрите - для адекватного человека тут все как бы логично (про ваш банк так сказать не могу) - вам три года назад разместили депо. Тогда не было меморандумов и прочих ваших отмазок чтобы не отдавать деньги клиенту. Денег довольно много и банк ими три года пользовался. Депо окончилось забрать налом валюту человек не может (опять таки из-за других дебильных ограничений). Он даже согласен все вывести по СЭП, но у него скорее всего может не быть таких доходов (ведь весь дебилизм ситуации в том что банк хочет недавние доходы, к которым 3 летней давности депозит не имеет ну никакого отношения). ИМХО адекватный человек (даже пусть в дебильном банке) в такой ситуации должен как-то поспособствовать выводу таких денег по СЭП (ну извините это точно не дроповские), а не прятаться за меморандумом. Нє? Валерия смотрите - для адекватного человека тут все как бы логично (про ваш банк так сказать не могу) - вам три года назад разместили депо. Тогда не было меморандумов и прочих ваших отмазок чтобы не отдавать деньги клиенту. Денег довольно много и банк ими три года пользовался. Депо окончилось забрать налом валюту человек не может (опять таки из-за других дебильных ограничений). Он даже согласен все вывести по СЭП, но у него скорее всего может не быть таких доходов (ведь весь дебилизм ситуации в том что банк хочет недавние доходы, к которым 3 летней давности депозит не имеет ну никакого отношения). ИМХО адекватный человек (даже пусть в дебильном банке) в такой ситуации должен как-то поспособствовать выводу таких денег по СЭП (ну извините это точно не дроповские), а не прятаться за меморандумом. Нє?

Розумію, проте, за такою логікою можна і щодо обмеження НБУ на зняття готівки говоритиЄ певні правила, яких ми дотримуємося.Конкретно в цій ситуації, щиро, як би я не хотіла щось особисто зробити - є вимоги, які потрібно виконати, щоб була можливість переказати кошти. Є варіант, як це зробити - надати документи на розглядВже після цього, відштовхуючись від рішення банку - виконувати відповідні операції.Ліміт діє і на П2П і на СЕП - як вже зазначала вище, дійсно, з усім бажанням та ситуаціями, які я бачу щоденно - на жаль, не в моїх силах зараз скасувати ці обмеженняЯк людині, мені, в першу чергу, дійсно важко читати про ці ситуації, адже всі розуміємо в який час живемо(Зі свого боку, агенти, які вам тут відповідають, враховуючи мене - регулярно передаємо фідбек від клієнтів щодо процесу, запевняю, що мене це питання турбує не в останню чергу 💙Валерія(п.с. додам, що неможливістьвплинути на чинні обмеження пов'язана не з моїм небажанням, чи з тим що я дуже зла і противна, і не люблю клієнтів (люблю), а з тим що це дійсно великий процес, який ухвалюється банком на глобальному рівні. зі свого боку - передаємо зворотній зв'язок, не закриваємо на це очі ні в якому випадку)