Water написав:Приходить P2P переказ з моєї зарплатної картки в іншому банку на зарплатну картку в Сенс банку, на ці гроші, плюс відсотки від ОДВП я купляю нові ОВДП. Якщо погашення ОВДП, я знову купляю нові ОВДП. Яке ще підтвердження потрібно?
Ну от ваша зп і є джерело доходу, треба виписку з зарплатного рахунку.
Був депозит відкритий 3 року тому у доларах. Робимо валютообмін на гривню. Сепати від 01 червня дає лише на 100000 грн чи більше на місяць? Наприклад 20к уо по курсу чи готівкою в касі , чи знову меморандум має вищу силу за ЦПК?
Меморандум розповсюджується як на перекази за номером картки, так і на перекази за реквізитами 🙌
Валерия смотрите - для адекватного человека тут все как бы логично (про ваш банк так сказать не могу) - вам три года назад разместили депо. Тогда не было меморандумов и прочих ваших отмазок чтобы не отдавать деньги клиенту. Денег довольно много и банк ими три года пользовался. Депо окончилось забрать налом валюту человек не может (опять таки из-за других дебильных ограничений). Он даже согласен все вывести по СЭП, но у него скорее всего может не быть таких доходов (ведь весь дебилизм ситуации в том что банк хочет недавние доходы, к которым 3 летней давности депозит не имеет ну никакого отношения). ИМХО адекватный человек (даже пусть в дебильном банке) в такой ситуации должен как-то поспособствовать выводу таких денег по СЭП (ну извините это точно не дроповские), а не прятаться за меморандумом. Нє?
Валерия смотрите - для адекватного человека тут все как бы логично (про ваш банк так сказать не могу) - вам три года назад разместили депо. Тогда не было меморандумов и прочих ваших отмазок чтобы не отдавать деньги клиенту. Денег довольно много и банк ими три года пользовался. Депо окончилось забрать налом валюту человек не может (опять таки из-за других дебильных ограничений). Он даже согласен все вывести по СЭП, но у него скорее всего может не быть таких доходов (ведь весь дебилизм ситуации в том что банк хочет недавние доходы, к которым 3 летней давности депозит не имеет ну никакого отношения). ИМХО адекватный человек (даже пусть в дебильном банке) в такой ситуации должен как-то поспособствовать выводу таких денег по СЭП (ну извините это точно не дроповские), а не прятаться за меморандумом. Нє?
Розумію, проте, за такою логікою можна і щодо обмеження НБУ на зняття готівки говорити Є певні правила, яких ми дотримуємося. Конкретно в цій ситуації, щиро, як би я не хотіла щось особисто зробити - є вимоги, які потрібно виконати, щоб була можливість переказати кошти. Є варіант, як це зробити - надати документи на розгляд
Вже після цього, відштовхуючись від рішення банку - виконувати відповідні операції. Ліміт діє і на П2П і на СЕП - як вже зазначала вище, дійсно, з усім бажанням та ситуаціями, які я бачу щоденно - на жаль, не в моїх силах зараз скасувати ці обмеження
Як людині, мені, в першу чергу, дійсно важко читати про ці ситуації, адже всі розуміємо в який час живемо(
Зі свого боку, агенти, які вам тут відповідають, враховуючи мене - регулярно передаємо фідбек від клієнтів щодо процесу, запевняю, що мене це питання турбує не в останню чергу 💙
Валерія
(п.с. додам, що неможливість наразі вплинути на чинні обмеження пов'язана не з моїм небажанням, чи з тим що я дуже зла і противна, і не люблю клієнтів (люблю), а з тим що це дійсно великий процес, який ухвалюється банком на глобальному рівні. зі свого боку - передаємо зворотній зв'язок, не закриваємо на це очі ні в якому випадку)
Востаннє редагувалось Sense Bank в Нед 01 чер, 2025 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank написав:sens Після повернення вкладу на картку, якщо ви плануєте щось робити з цими грошима, в цій ситуації, переказувати - діють стандартні умови Меморандуму
Кошти ж вже у вас на картці, як власні Якщо я неправильно зрозуміла ваше питання - перефразуйте, будь ласка <3
Валерія 🫧
Фактично за 1 місяць які суми можна зняти/переказати/зробити оплату послуг?
Залежно від встановленого у вас ліміту + зняття це стандартно у нас 100 000 грн (в еквіваленті) з одного рахунку в день. Якщо ліміт переглянуть - відповідно, знову ж таки, все залежно від ліміту, який вам зможуть встановити
Щодо оплати послуг - ліміт не розповсюджується на операції оплати комунальних послуг та поповнення мобільного, переказ коштів на благодійність та оплати штрафів через відповідні банери в нашому застосунку
Sense Bank"[quote="5860857:Sense Bank написав:sens Після повернення вкладу на картку, якщо ви плануєте щось робити з цими грошима, в цій ситуації, переказувати - діють стандартні умови Меморандуму
Кошти ж вже у вас на картці, як власні Якщо я неправильно зрозуміла ваше питання - перефразуйте, будь ласка <3
Валерія 🫧
Фактично за 1 місяць які суми можна зняти/переказати/зробити оплату послуг?[/quote]
Залежно від встановленого у вас ліміту + зняття це стандартно у нас 100 000 грн (в еквіваленті) з одного рахунку в день. Якщо ліміт переглянуть - відповідно, знову ж таки, все залежно від ліміту, який вам зможуть встановити
Щодо оплати послуг - ліміт не розповсюджується на операції оплати комунальних послуг та поповнення мобільного, переказ коштів на благодійність та оплати штрафів через відповідні банери в нашому застосунку
Валерія[/quote] Згідно цивільного кодексу, гроші повинні бути повернуті за заявою клієнта. Норми,меморандуми і інше не мають нічого до депозиту. Якщо людина взагалі живе на відсотки і не працює,яким чином банк повинен виконати свій обов'язок повернути кошти , чи банк на власний розсуд вирішив,що якщо кошти на рахунках,то всі норми договору виконані ??! Ви якщо плануєте опиратися на хитку позицію НБУ , запевняю вас , що суди працюють в правовій площині, тому я попередив про наслідки позиції банку до всіх застосовувати клещі