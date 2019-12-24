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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1428142914301431

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:29

  Sense Bank написав:
  antey718 написав:
  Water написав:Приходить P2P переказ з моєї зарплатної картки в іншому банку на зарплатну картку в Сенс банку, на ці гроші, плюс відсотки від ОДВП я купляю нові ОВДП.
Якщо погашення ОВДП, я знову купляю нові ОВДП.
Яке ще підтвердження потрібно?

Ну от ваша зп і є джерело доходу, треба виписку з зарплатного рахунку.

Був депозит відкритий 3 року тому у доларах. Робимо валютообмін на гривню. Сепати від 01 червня дає лише на 100000 грн чи більше на місяць? Наприклад 20к уо по курсу чи готівкою в касі , чи знову меморандум має вищу силу за ЦПК?

Меморандум розповсюджується як на перекази за номером картки, так і на перекази за реквізитами 🙌

З 01.06 максимальний стандартний ліміт - 100 000 грн/міс, але, як і раніше, при наявності необхідних документів значення ліміту можливо переглянути.
Посилання на статтю з документами: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7574220818

Спробуйте, будь ласка, подати документи на розгляд щодо збільшення для здійснення переказу)

Валерія 🫧[/quote] як меморандум впливає на 3-річний депозит?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+
sens
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:45

sens
Після повернення вкладу на картку, якщо ви плануєте щось робити з цими грошима, в цій ситуації, переказувати - діють стандартні умови Меморандуму

Кошти ж вже у вас на картці, як власні
Якщо я неправильно зрозуміла ваше питання - перефразуйте, будь ласка <3

Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:18

У Сенса таки є сенс змусити Сенс застрелитися!

  sens написав:як меморандум впливає на 3-річний депозит?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+
Ага-ага.
Ви давайте приготуйте всі папірці за останній рік, що підтверджують надбання тих мільонів три роки тому.
Ща вам Валерія покаже де раки зимують, за всі три роки :mrgreen:

ПС. Колись Валерія просили без кровопролиття вирішувати проблеми з Сенсом :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:22

  Sense Bank написав:sens
Після повернення вкладу на картку, якщо ви плануєте щось робити з цими грошима, в цій ситуації, переказувати - діють стандартні умови Меморандуму

Кошти ж вже у вас на картці, як власні
Якщо я неправильно зрозуміла ваше питання - перефразуйте, будь ласка <3

Валерія 🫧

Фактично за 1 місяць які суми можна зняти/переказати/зробити оплату послуг?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:24

  Sense Bank написав: перефразуйте, будь ласка <3

Валерія 🫧

Валерия смотрите - для адекватного человека тут все как бы логично (про ваш банк так сказать не могу) - вам три года назад разместили депо. Тогда не было меморандумов и прочих ваших отмазок чтобы не отдавать деньги клиенту. Денег довольно много и банк ими три года пользовался. Депо окончилось забрать налом валюту человек не может (опять таки из-за других дебильных ограничений). Он даже согласен все вывести по СЭП, но у него скорее всего может не быть таких доходов (ведь весь дебилизм ситуации в том что банк хочет недавние доходы, к которым 3 летней давности депозит не имеет ну никакого отношения). ИМХО адекватный человек (даже пусть в дебильном банке) в такой ситуации должен как-то поспособствовать выводу таких денег по СЭП (ну извините это точно не дроповские), а не прятаться за меморандумом. Нє?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:49

  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав: перефразуйте, будь ласка <3

Валерія 🫧

Валерия смотрите - для адекватного человека тут все как бы логично (про ваш банк так сказать не могу) - вам три года назад разместили депо. Тогда не было меморандумов и прочих ваших отмазок чтобы не отдавать деньги клиенту. Денег довольно много и банк ими три года пользовался. Депо окончилось забрать налом валюту человек не может (опять таки из-за других дебильных ограничений). Он даже согласен все вывести по СЭП, но у него скорее всего может не быть таких доходов (ведь весь дебилизм ситуации в том что банк хочет недавние доходы, к которым 3 летней давности депозит не имеет ну никакого отношения). ИМХО адекватный человек (даже пусть в дебильном банке) в такой ситуации должен как-то поспособствовать выводу таких денег по СЭП (ну извините это точно не дроповские), а не прятаться за меморандумом. Нє?


Розумію, проте, за такою логікою можна і щодо обмеження НБУ на зняття готівки говорити :(
Є певні правила, яких ми дотримуємося.
Конкретно в цій ситуації, щиро, як би я не хотіла щось особисто зробити - є вимоги, які потрібно виконати, щоб була можливість переказати кошти. Є варіант, як це зробити - надати документи на розгляд

Вже після цього, відштовхуючись від рішення банку - виконувати відповідні операції.
Ліміт діє і на П2П і на СЕП - як вже зазначала вище, дійсно, з усім бажанням та ситуаціями, які я бачу щоденно - на жаль, не в моїх силах зараз скасувати ці обмеження

Як людині, мені, в першу чергу, дійсно важко читати про ці ситуації, адже всі розуміємо в який час живемо(

Зі свого боку, агенти, які вам тут відповідають, враховуючи мене - регулярно передаємо фідбек від клієнтів щодо процесу, запевняю, що мене це питання турбує не в останню чергу 💙

Валерія

(п.с. додам, що неможливість наразі вплинути на чинні обмеження пов'язана не з моїм небажанням, чи з тим що я дуже зла і противна, і не люблю клієнтів (люблю), а з тим що це дійсно великий процес, який ухвалюється банком на глобальному рівні. зі свого боку - передаємо зворотній зв'язок, не закриваємо на це очі ні в якому випадку)
Востаннє редагувалось Sense Bank в Нед 01 чер, 2025 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:54

  sens написав:
  Sense Bank написав:sens
Після повернення вкладу на картку, якщо ви плануєте щось робити з цими грошима, в цій ситуації, переказувати - діють стандартні умови Меморандуму

Кошти ж вже у вас на картці, як власні
Якщо я неправильно зрозуміла ваше питання - перефразуйте, будь ласка <3

Валерія 🫧

Фактично за 1 місяць які суми можна зняти/переказати/зробити оплату послуг?


Залежно від встановленого у вас ліміту + зняття це стандартно у нас 100 000 грн (в еквіваленті) з одного рахунку в день.
Якщо ліміт переглянуть - відповідно, знову ж таки, все залежно від ліміту, який вам зможуть встановити

Щодо оплати послуг - ліміт не розповсюджується на операції оплати комунальних послуг та поповнення мобільного, переказ коштів на благодійність та оплати штрафів через відповідні банери в нашому застосунку

Валерія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:00

  Sense Bank"[quote="5860857:Sense Bank написав:sens
Після повернення вкладу на картку, якщо ви плануєте щось робити з цими грошима, в цій ситуації, переказувати - діють стандартні умови Меморандуму

Кошти ж вже у вас на картці, як власні
Якщо я неправильно зрозуміла ваше питання - перефразуйте, будь ласка <3

Валерія 🫧

Фактично за 1 місяць які суми можна зняти/переказати/зробити оплату послуг?[/quote]

Залежно від встановленого у вас ліміту + зняття це стандартно у нас 100 000 грн (в еквіваленті) з одного рахунку в день.
Якщо ліміт переглянуть - відповідно, знову ж таки, все залежно від ліміту, який вам зможуть встановити

Щодо оплати послуг - ліміт не розповсюджується на операції оплати комунальних послуг та поповнення мобільного, переказ коштів на благодійність та оплати штрафів через відповідні банери в нашому застосунку

Валерія[/quote]
Згідно цивільного кодексу, гроші повинні бути повернуті за заявою клієнта. Норми,меморандуми і інше не мають нічого до депозиту. Якщо людина взагалі живе на відсотки і не працює,яким чином банк повинен виконати свій обов'язок повернути кошти , чи банк на власний розсуд вирішив,що якщо кошти на рахунках,то всі норми договору виконані ??! Ви якщо плануєте опиратися на хитку позицію НБУ , запевняю вас , що суди працюють в правовій площині, тому я попередив про наслідки позиції банку до всіх застосовувати клещі
sens
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