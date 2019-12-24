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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1429143014311432

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:28

Re: Sense Bank

В прошлом, при адекватном главе НБУ, такие приколы банков в стиле "мы вернули вам депозит на карточку и таким образом выполнили свои обязательства" при этом отказываясь выдавать с карточки/вводя лимиты на карточку не прокатывали.Где-то даже вроде есть разъяснение верховного суда что возврат депозита на карту с последующим ограничением его использования не является выполнением банком своих обязательств.Конкретно тогда касалось вроде долларовых депозитов. Когда особо хитрожо умные банки зачисляли депо на счёт/карточку и дальше в валюте не выдавали рассказывая что валюты нет и мы вам ничем не обязаны.

Но это не при нынешнем главе НБУ.Такого бардака и бесправия клиентов банковской системы как при Пышном никогда не было.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31

Я вам бильше скажу.Був лимит 150000.Залишив частину на кинець мисяця.Вчора хочу поповнити 3 кредитки а лимит вже минус 60000.Я звоню на горячу линию кажу як це а вони мени кажуть що банк може зминити лимити у будь який час.Т.е. я розраховую на мисяць, вони миняють их в будь який час.Слава Богу сумма була невелика и мени друг перевив на моно.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:35

Re: Sense Bank

  sens написав:Фактично за 1 місяць які суми можна зняти/переказати/зробити оплату послуг?
Депозитні можна готівкою знімати анлім в касі по 100К/дн, замовлення за +2дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:37

  Сибарит написав:
  Sense Bank написав:На певний перелік операцій діють обмеження - що зробити в цьому випадку, я вже пояснила раніше, це надати документи 💙

Я правильно понимаю, что банк требует документы о том, что деньги на счету получены в результате окончания долгосрочного депозита в вашем же банке?

Это ... вряд ли :mrgreen: Выплата депо сроду не была подтверждающим документом для финмона. Теперь нужно доказывать, что тело депо было на легальные доходы. Если будет такая справка, тогда одноразово лимит СЭП до этой суммы поднимут. А если нет, то даже проценты депо Сеня считает чёрным доходом.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:44

Да то дядько sens гоніт.
З такими грошима у нього ж є Персмен.
Хай до нього і звертається, координати в ССА намальовані.
Персмен все і розрулить, навіть і в іншому місті Неньки :P
Amethyst
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