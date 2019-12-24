Додано: Нед 01 чер, 2025 17:15

Sense Bank написав: Як людині, мені, в першу чергу, дійсно важко читати про ці ситуації, адже всі розуміємо в який час живемо(

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(п.с. додам, що неможливість наразі вплинути на чинні обмеження пов'язана не з моїм небажанням, чи з тим що я дуже зла і противна, і не люблю клієнтів (люблю), а з тим що це дійсно великий процес, який ухвалюється банком на глобальному рівні. зі свого боку - передаємо зворотній зв'язок, не закриваємо на це очі ні в якому випадку)

Як людині, мені, в першу чергу, дійсно важко читати про ці ситуації, адже всі розуміємо в який час живемо(...(п.с. додам, що неможливість наразі вплинути на чинні обмеження пов'язана не з моїм небажанням, чи з тим що я дуже зла і противна, і не люблю клієнтів (люблю), а з тим що це дійсно великий процес, який ухвалюється банком на глобальному рівні. зі свого боку - передаємо зворотній зв'язок, не закриваємо на це очі ні в якому випадку)

Sense Bank написав: Є певні правила, яких ми дотримуємося. Є певні правила, яких ми дотримуємося.

Я прошу прощения, если вами мои слова были восприняты лично. Я не преследовал цели обращаясь к вам обидеть или что-то подобное - я понимаю что вы лишь маленькая часть большого механизма и от вас мало что зависить. Обращаясь к вам я просто хотел чтобы вы поняли в чем проблема (мне казалось, до этого прикрывшись меморандумом вы не хотели взглянуть на вопрос шире - поскольку данная ситуация имхо вне меморандума и ее надо решать соотвественно без его примениния - но это только имхо).А вот тут позвольте не согласится вот с чем. Правила есть - но меморандум - имхо ним не относится. Меморандум ни разу не нормативка - это типа намерения банков поступать определенным образом ы определенных ситуаций. Но сам меморандум - не расписывает как именно поступать в каждом конкретном частном случае. И более того в отличии от нормативки (то есть "нормативно-правовых актов НБУ") НБУ за несоблюдение меморандума по идее не может наказывать банки как он это делает по вопросам финмона. Поэтому учитывая все вышенаписанное упомянутые вами "правила" это чисто то что банк сам прописал в своем ДКБО. И вот тут смотрите какую интрересную вещь я заметил - разные банки по разному воспользовались своим правом "чморить клиента" (извините по другому этот процесс назвать не могу) ссылаясь на "меморандум". Те банки что попорядочнее и понимая, что меморандум заявлен как "борьба с дропами" - они абсолютно справедливо не стали ограничивать платежи на юрлиц, фопов, а также на собственные счета клиента в другом банке. Но есть другие банки - они очень быстро сообразили, что меморандумом можно прикрыться и закрутить гайки так, чтобы клиенту было как можно сложнее воспользоваться собственными деньгами. Ведь не секрет что клиентские остатки это ресурсы (причем бесплатные) и банк отлично может ними пользоваться. И вот как я вижу банк которые так поступает, он под это дело и построил соответственную "архитектуру козней клиенту", в которую в частности включил (перечень чисто интуитивный - уверен он не полный):- длинную и не прозрачную процедуру пересмотра (повышения) лимита - "вы дайте документы а мы потом что-нибудь рассмотрим и решим - не понятно что не понятно как - но решим" и да решение будет ограниченным по времени - типа месяц а потом по новой. Такой подход именно "чморение клиента", которому ЕГО деньги нужны сегодня а не когда-то в будущем, но у "нас процедура". Какая - не скажем - НИЗЗЯ - хотя это и не финмон...- не понятная процедура когда клиентЮ зная что имеет на месяц лимит вдруг в конце месяца при переводе узнает что у него осталось "минус 60к" - это вообще считаю за гранью - клиент на что-то расчитывает а тут банк такой нарядный - "нє - мы против того что ты воспользуешься своими деньгами". Нельзя было подождать до 1го числа? Не верю!;- особо следует отметить изысканную конструкцию "мы собираем и передаем фидбек кому надо" - ну вашу ж мать - я понимаю что сенс большая и неповоротливая структура - но извините это просто отмазка - ситуация довольно критическая сигналов много - пора бы уже что-то предпринимать (на секундочку сегодня уже месяц как вы все собираете фидбек) - но "нє - мы против" - но мы, клиенты, помним что это ресурсы банка и ему ситуация абсолютно выгодна - тянуть, собирать фидбек, передавать и так без конца. В конце концов если банк не способен доработать оперативно ПО - ограничения надо снимать не нарушая уже упомянутый ГКУ - и дорабатывать, а вводить уже ПО по его готовности - так бы поступил банк уважающий клиента, а не "чморящий" его...- ну и "вишенка": утверждение что "мы дескать следуем правилам" - это завуалированная ЛОЖЬ! - ибо эти конкретные правила придумал и ввел банк и только банк способен их поменять. Не меняет? Трактует максимально не выгодно клиенту? Почему? Ну я уже выше написал - ибо банку это выгодно. Он и будет не менять и тянуть волынку. И правила тут не при чем - ибо правила отмазка.ЗЫ. Понимаю, что банку уже давно насpaть на свою репутацию, данная ситуация лишь очередной штришок, дополнение к частым глюкам ССА, похеренным сорри-бонусам и т.д. и т.п. - но вистов банку оно точно не добавляет - особенно на фоне банков, которые к клиенту отнеслись уважительно в рамках того самого меморандума и не стали вставлять палки в колеса там где этого можна было не делать.ЗЗЫ. Относительно недавно стал читать в телеге обсуждения ССА (я так понимаю канал принадлежит банку) и с удивлением узнал что обозначает часто упоминающийся там термин ДРС - имхо он много объясняет почему в банке все так как есть сейчасЗЗЗЫ. Ничего личного - все написанное - чисто про банк