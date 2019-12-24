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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1429143014311432

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:28

Re: Sense Bank

В прошлом, при адекватном главе НБУ, такие приколы банков в стиле "мы вернули вам депозит на карточку и таким образом выполнили свои обязательства" при этом отказываясь выдавать с карточки/вводя лимиты на карточку не прокатывали.Где-то даже вроде есть разъяснение верховного суда что возврат депозита на карту с последующим ограничением его использования не является выполнением банком своих обязательств.Конкретно тогда касалось вроде долларовых депозитов. Когда особо хитрожо умные банки зачисляли депо на счёт/карточку и дальше в валюте не выдавали рассказывая что валюты нет и мы вам ничем не обязаны.

Но это не при нынешнем главе НБУ.Такого бардака и бесправия клиентов банковской системы как при Пышном никогда не было.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31

Я вам бильше скажу.Був лимит 150000.Залишив частину на кинець мисяця.Вчора хочу поповнити 3 кредитки а лимит вже минус 60000.Я звоню на горячу линию кажу як це а вони мени кажуть що банк може зминити лимити у будь який час.Т.е. я розраховую на мисяць, вони миняють их в будь який час.Слава Богу сумма була невелика и мени друг перевив на моно.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:35

Re: Sense Bank

  sens написав:Фактично за 1 місяць які суми можна зняти/переказати/зробити оплату послуг?
Депозитні можна готівкою знімати анлім в касі по 100К/дн, замовлення за +2дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:37

  Сибарит написав:
  Sense Bank написав:На певний перелік операцій діють обмеження - що зробити в цьому випадку, я вже пояснила раніше, це надати документи 💙

Я правильно понимаю, что банк требует документы о том, что деньги на счету получены в результате окончания долгосрочного депозита в вашем же банке?

Это ... вряд ли :mrgreen: Выплата депо сроду не была подтверждающим документом для финмона. Теперь нужно доказывать, что тело депо было на легальные доходы. Если будет такая справка, тогда одноразово лимит СЭП до этой суммы поднимут. А если нет, то даже проценты депо Сеня считает чёрным доходом.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:44

Да то дядько sens гоніт.
З такими грошима у нього ж є Персмен.
Хай до нього і звертається, координати в ССА намальовані.
Персмен все і розрулить, навіть і в іншому місті Неньки :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:15

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Як людині, мені, в першу чергу, дійсно важко читати про ці ситуації, адже всі розуміємо в який час живемо(
...
(п.с. додам, що неможливість наразі вплинути на чинні обмеження пов'язана не з моїм небажанням, чи з тим що я дуже зла і противна, і не люблю клієнтів (люблю), а з тим що це дійсно великий процес, який ухвалюється банком на глобальному рівні. зі свого боку - передаємо зворотній зв'язок, не закриваємо на це очі ні в якому випадку)

Я прошу прощения, если вами мои слова были восприняты лично. Я не преследовал цели обращаясь к вам обидеть или что-то подобное - я понимаю что вы лишь маленькая часть большого механизма и от вас мало что зависить. Обращаясь к вам я просто хотел чтобы вы поняли в чем проблема (мне казалось, до этого прикрывшись меморандумом вы не хотели взглянуть на вопрос шире - поскольку данная ситуация имхо вне меморандума и ее надо решать соотвественно без его примениния - но это только имхо).
  Sense Bank написав:Є певні правила, яких ми дотримуємося.

А вот тут позвольте не согласится вот с чем. Правила есть - но меморандум - имхо ним не относится. Меморандум ни разу не нормативка - это типа намерения банков поступать определенным образом ы определенных ситуаций. Но сам меморандум - не расписывает как именно поступать в каждом конкретном частном случае. И более того в отличии от нормативки (то есть "нормативно-правовых актов НБУ") НБУ за несоблюдение меморандума по идее не может наказывать банки как он это делает по вопросам финмона. Поэтому учитывая все вышенаписанное упомянутые вами "правила" это чисто то что банк сам прописал в своем ДКБО. И вот тут смотрите какую интрересную вещь я заметил - разные банки по разному воспользовались своим правом "чморить клиента" (извините по другому этот процесс назвать не могу) ссылаясь на "меморандум". Те банки что попорядочнее и понимая, что меморандум заявлен как "борьба с дропами" - они абсолютно справедливо не стали ограничивать платежи на юрлиц, фопов, а также на собственные счета клиента в другом банке. Но есть другие банки - они очень быстро сообразили, что меморандумом можно прикрыться и закрутить гайки так, чтобы клиенту было как можно сложнее воспользоваться собственными деньгами. Ведь не секрет что клиентские остатки это ресурсы (причем бесплатные) и банк отлично может ними пользоваться. И вот как я вижу банк которые так поступает, он под это дело и построил соответственную "архитектуру козней клиенту", в которую в частности включил (перечень чисто интуитивный - уверен он не полный):

- длинную и не прозрачную процедуру пересмотра (повышения) лимита - "вы дайте документы а мы потом что-нибудь рассмотрим и решим - не понятно что не понятно как - но решим" и да решение будет ограниченным по времени - типа месяц а потом по новой. Такой подход именно "чморение клиента", которому ЕГО деньги нужны сегодня а не когда-то в будущем, но у "нас процедура" ;). Какая - не скажем - НИЗЗЯ - хотя это и не финмон...
- не понятная процедура когда клиентЮ зная что имеет на месяц лимит вдруг в конце месяца при переводе узнает что у него осталось "минус 60к" - это вообще считаю за гранью - клиент на что-то расчитывает а тут банк такой нарядный - "нє - мы против того что ты воспользуешься своими деньгами". Нельзя было подождать до 1го числа? Не верю!;
- особо следует отметить изысканную конструкцию "мы собираем и передаем фидбек кому надо" - ну вашу ж мать - я понимаю что сенс большая и неповоротливая структура - но извините это просто отмазка - ситуация довольно критическая сигналов много - пора бы уже что-то предпринимать (на секундочку сегодня уже месяц как вы все собираете фидбек) - но "нє - мы против" - но мы, клиенты, помним что это ресурсы банка и ему ситуация абсолютно выгодна - тянуть, собирать фидбек, передавать и так без конца :(. В конце концов если банк не способен доработать оперативно ПО - ограничения надо снимать не нарушая уже упомянутый ГКУ - и дорабатывать, а вводить уже ПО по его готовности - так бы поступил банк уважающий клиента, а не "чморящий" его...
- ну и "вишенка": утверждение что "мы дескать следуем правилам" - это завуалированная ЛОЖЬ! - ибо эти конкретные правила придумал и ввел банк и только банк способен их поменять. Не меняет? Трактует максимально не выгодно клиенту? Почему? Ну я уже выше написал - ибо банку это выгодно. Он и будет не менять и тянуть волынку. И правила тут не при чем - ибо правила отмазка.

ЗЫ. Понимаю, что банку уже давно насpaть на свою репутацию, данная ситуация лишь очередной штришок, дополнение к частым глюкам ССА, похеренным сорри-бонусам и т.д. и т.п. - но вистов банку оно точно не добавляет - особенно на фоне банков, которые к клиенту отнеслись уважительно в рамках того самого меморандума и не стали вставлять палки в колеса там где этого можна было не делать.
ЗЗЫ. Относительно недавно стал читать в телеге обсуждения ССА (я так понимаю канал принадлежит банку) и с удивлением узнал что обозначает часто упоминающийся там термин ДРС - имхо он много объясняет почему в банке все так как есть сейчас ;)
ЗЗЗЫ. Ничего личного - все написанное - чисто про банк :)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:36

Re: Sense Bank

У яблучко!
Так, дійсно Сенс не може відокремити картку і ії рахунок.
І ще з часів пакистанських програмеров використовує костилі до наробків Альфи ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:47

  WallNutPen написав:Меморандум ни разу не нормативка - это типа намерения банков поступать определенным образом ы определенных ситуаций.

На мой взгляд, меморандум не только не является нормативным актом, но и имеет достаточно признаков картельного сговора. Тут есть, чем поинтересоваться антимонопольщикам.
Я понимаю, что в сложившейся ситуации необходимы некоторые ограничения, но они должны исходить от государства, быть едиными для всех и прозрачными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:52

  Amethyst написав:
  sens написав:Фактично за 1 місяць які суми можна зняти/переказати/зробити оплату послуг?
Депозитні можна готівкою знімати анлім в касі по 100К/дн, замовлення за +2дн

А переказ? Якщо не в Україні?))
sens
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:55

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:Ведь не секрет что клиентские остатки это ресурсы (причем бесплатные) и банк отлично может ними пользоваться

Вони так прямо і вказують у своєму звіті за 2024 рік
"Заплановано зростання бази фондування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб: строкових - у якості джерела довгострокового фондування та поточних, які у сегменті фізичних осіб є високо маржинальними"
Ще вони пишуть, що "Персонал та клієнти є найважливішим активом Банку та вирішальною запорукою його успіху". Але коли подивишся на реальні дії банку по відношенню до своїх клієнтів, то в котрий раз розумієш, що всі ті голосні фрази у різних звітах - лише пуста писанина...
Navegantes
 
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