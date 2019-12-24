|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 19:15
Sense Bank написав:
всі розуміємо в який час живемо
Особисто я зрозумів, зараз буде сума у межах 100 тис., враховуючи ОВДП, далі, якщо банк ще знизить до 50 тис., відповідно сума особистих коштів буде зменшена.
Ви коли приймали мої гроші з зарплатної картки в вашому-ж банку, то вам було всеодно звідки вони, а зараз ви вимагаєте якісь документи. За цей період банк може сам переглянути надходження зарплати.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3086
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 чер, 2025 21:35
Так що, в цьому місяці акція по кешбеку в АТБ закінчилась? Банк мені взагалі не запропонував категорії продукти.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2558
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 чер, 2025 00:41
pavyak написав:
Так що, в цьому місяці акція по кешбеку в АТБ закінчилась? Банк мені взагалі не запропонував категорії продукти.
Ни продуктов, ни лекарств не дали в этом месяце, гулем с Моней по этим позициям.
В Sense для АТБ остался 2% акционный только.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1207
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 чер, 2025 00:44
Скажите, пожалуйста, мне нужно посмотреть в движении по белой карте период больше года. При чем с фильтром (фрагмент текст).
И как это реализовать, что, только через отделение?
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1207
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1240
|288898
|
|
|16
|24350
|
|