|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 19:15
Sense Bank написав:
всі розуміємо в який час живемо
Особисто я зрозумів, зараз буде сума у межах 100 тис., враховуючи ОВДП, далі, якщо банк ще знизить до 50 тис., відповідно сума особистих коштів буде зменшена.
Ви коли приймали мої гроші з зарплатної картки в вашому-ж банку, то вам було всеодно звідки вони, а зараз ви вимагаєте якісь документи. За цей період банк може сам переглянути надходження зарплати.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3086
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 чер, 2025 21:35
Так що, в цьому місяці акція по кешбеку в АТБ закінчилась? Банк мені взагалі не запропонував категорії продукти.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2558
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 чер, 2025 00:41
pavyak написав:
Так що, в цьому місяці акція по кешбеку в АТБ закінчилась? Банк мені взагалі не запропонував категорії продукти.
Ни продуктов, ни лекарств не дали в этом месяце, гулем с Моней по этим позициям.
В Sense для АТБ остался 2% акционный только.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1209
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 чер, 2025 00:44
Скажите, пожалуйста, мне нужно посмотреть в движении по белой карте период больше года. При чем с фильтром (фрагмент текст).
И как это реализовать, что, только через отделение?
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1209
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 чер, 2025 00:48
Arien написав: pavyak написав:
Так що, в цьому місяці акція по кешбеку в АТБ закінчилась? Банк мені взагалі не запропонував категорії продукти.
Ни продуктов, ни лекарств не дали в этом месяце, гулем с Моней по этим позициям.
В Sense для АТБ остался 2% акционный только.
Всё индивидуально. У меня есть продукты. Лекарств нет, но их и раньше не было. А Моня по этим категориям странный выбор. На продукты топ всё ещё Глобус, хотя у него с этого месяца и подрезали, а на аптеки - Тазик.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5596
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Пон 02 чер, 2025 00:59
Arien написав:
Скажите, пожалуйста, мне нужно посмотреть в движении по белой карте период больше года. При чем с фильтром (фрагмент текст).
И как это реализовать, что, только через отделение?
Не ясно что такое "в движении по белой карте". SSA ж не приложение для, например, реалтаймовой торговли на бирже. Если сойдёт "движений по счёту белой карты", то сейчас спокойно сгенерировал такую справку с 1 января прошлого года по сегодня в XLSX и там фильтруй не хочу.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5596
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: Пон 02 чер, 2025 01:54
moveton написав:
то сейчас спокойно сгенерировал такую справку с 1 января прошлого года по сегодня в XLSX и там фильтруй не хочу.
Спасибо большое, я и забыла что выписка позволяет выбрать полный период.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1209
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 чер, 2025 02:07
Сформировала и вспомнила, в чем дело: в выписке нет отправителя в отличие от движения по карте в приложении
. Мне нужно отфильтровать по основной части его фамилии.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1209
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1240
|288902
|
|
|16
|24351
|
|