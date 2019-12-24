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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1431143214331434>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 19:15

  Sense Bank написав:всі розуміємо в який час живемо

Особисто я зрозумів, зараз буде сума у межах 100 тис., враховуючи ОВДП, далі, якщо банк ще знизить до 50 тис., відповідно сума особистих коштів буде зменшена.
Ви коли приймали мої гроші з зарплатної картки в вашому-ж банку, то вам було всеодно звідки вони, а зараз ви вимагаєте якісь документи. За цей період банк може сам переглянути надходження зарплати.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:35

Re: Sense Bank

Так що, в цьому місяці акція по кешбеку в АТБ закінчилась? Банк мені взагалі не запропонував категорії продукти.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 00:41

  pavyak написав:Так що, в цьому місяці акція по кешбеку в АТБ закінчилась? Банк мені взагалі не запропонував категорії продукти.

Ни продуктов, ни лекарств не дали в этом месяце, гулем с Моней по этим позициям.
В Sense для АТБ остался 2% акционный только.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 00:44

Re: Sense Bank

Скажите, пожалуйста, мне нужно посмотреть в движении по белой карте период больше года. При чем с фильтром (фрагмент текст).
И как это реализовать, что, только через отделение?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 00:48

  Arien написав:
  pavyak написав:Так що, в цьому місяці акція по кешбеку в АТБ закінчилась? Банк мені взагалі не запропонував категорії продукти.

Ни продуктов, ни лекарств не дали в этом месяце, гулем с Моней по этим позициям.
В Sense для АТБ остался 2% акционный только.

Всё индивидуально. У меня есть продукты. Лекарств нет, но их и раньше не было. А Моня по этим категориям странный выбор. На продукты топ всё ещё Глобус, хотя у него с этого месяца и подрезали, а на аптеки - Тазик.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 00:59

  Arien написав:Скажите, пожалуйста, мне нужно посмотреть в движении по белой карте период больше года. При чем с фильтром (фрагмент текст).
И как это реализовать, что, только через отделение?

Не ясно что такое "в движении по белой карте". SSA ж не приложение для, например, реалтаймовой торговли на бирже. Если сойдёт "движений по счёту белой карты", то сейчас спокойно сгенерировал такую справку с 1 января прошлого года по сегодня в XLSX и там фильтруй не хочу.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 01:54

  moveton написав:то сейчас спокойно сгенерировал такую справку с 1 января прошлого года по сегодня в XLSX и там фильтруй не хочу.


Спасибо большое, я и забыла что выписка позволяет выбрать полный период.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 02:07

Re: Sense Bank

Сформировала и вспомнила, в чем дело: в выписке нет отправителя в отличие от движения по карте в приложении :(. Мне нужно отфильтровать по основной части его фамилии.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 07:25

  Water написав:
  Sense Bank написав:всі розуміємо в який час живемо

Особисто я зрозумів, зараз буде сума у межах 100 тис., враховуючи ОВДП, далі, якщо банк ще знизить до 50 тис., відповідно сума особистих коштів буде зменшена.
Ви коли приймали мої гроші з зарплатної картки в вашому-ж банку, то вам було всеодно звідки вони, а зараз ви вимагаєте якісь документи. За цей період банк може сам переглянути надходження зарплати.
наразі отримати будь-яку суму можна лише через Фонд хоча з деякими обмеженнями, отримати готівку чи переказ на суму більше 100000 по будь-якому питанню лише на розсуд банку , будь то кошти від довготривалого депозиту чи просто велика сума на поточних рахунках. Від зараз є чітке положення що на депозит можна покласти лише те що заробив не більше 3 років , відсотки по вкладах або виплати по ОВДП чи навіть власні заощадження не впливають взагалі.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 07:41

  Amethyst написав:
  sens написав:як меморандум впливає на 3-річний депозит?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+
Ага-ага.
Ви давайте приготуйте всі папірці за останній рік, що підтверджують надбання тих мільонів три роки тому.
Ща вам Валерія покаже де раки зимують, за всі три роки :mrgreen:

ПС. Колись Валерія просили без кровопролиття вирішувати проблеми з Сенсом :lol:

А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?
1finanсier
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