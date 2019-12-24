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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 чер, 2025 07:50
Re: Sense Bank
Панове, а а до якого часу в РД потрібно погасити кредитку, якщо кошти знаходяться вже в банку, але на дебітній карці. Просто є ще не проведені операції по рахунку кредитки, от і думаю, гасити заодно і їх, чи ні. Чи максимально тягнути час, і чекати, чи проведуться ці покупки по рахунку кредитки чи ні.
Додано: Пон 02 чер, 2025 12:14
Додано: Пон 02 чер, 2025 12:19
Re: Sense Bank
И сразу следующая проблема: проводила одну из оплат по реквизитам в 00:29 1 июня.
Квитанция сейчас формируется без реквизитов получателя и назначения платежа, кода квитанции тоже нет.
И как понимать, какая его судьба?
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