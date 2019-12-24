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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 чер, 2025 07:50
Панове, а а до якого часу в РД потрібно погасити кредитку, якщо кошти знаходяться вже в банку, але на дебітній карці. Просто є ще не проведені операції по рахунку кредитки, от і думаю, гасити заодно і їх, чи ні. Чи максимально тягнути час, і чекати, чи проведуться ці покупки по рахунку кредитки чи ні.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:14
Arien написав:
Сформировала и вспомнила, в чем дело: в выписке нет отправителя в отличие от движения по карте в приложении
. Мне нужно отфильтровать по основной части его фамилии.
Волшебники, так что делать?
Фильтр нужен по фамилии отправителя (часть текста)
Период больше мая 2024
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:19
И сразу следующая проблема: проводила одну из оплат по реквизитам в 00:29 1 июня.
Квитанция сейчас формируется без реквизитов получателя и назначения платежа, кода квитанции тоже нет.
И как понимать, какая его судьба?
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Додано: Пон 02 чер, 2025 15:02
1finanсier написав:
А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?
А когда стало за три? С принятием Меморандума? За 10 раньше было. Другой вопрос какая её часть считается, что обязана была быть проедена.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 16:43
moveton написав: 1finanсier написав:
А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?
А когда стало за три? С принятием Меморандума? За 10 раньше было. Другой вопрос какая её часть считается, что обязана была быть проедена.
Щось не пам'ятаю, щоб в меморандумі йшлося про врахування підтвердження доходів саме за рік.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 16:48
1finanсier написав: moveton написав: 1finanсier написав:
А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?
А когда стало за три? С принятием Меморандума? За 10 раньше было. Другой вопрос какая её часть считается, что обязана была быть проедена.
Щось не пам'ятаю, щоб в меморандумі йшлося про врахування підтвердження доходів саме за рік.
Меморандум к пропуску разовых переводов вне месячного лимита вообще никакого отношения не имеет. В этом плане в Сенсе должны бы были остаться 10 лет, как раньше. Может уже и три, но я не читал такого, поэтому интересуюсь.
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