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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 07:50

Re: Sense Bank

Панове, а а до якого часу в РД потрібно погасити кредитку, якщо кошти знаходяться вже в банку, але на дебітній карці. Просто є ще не проведені операції по рахунку кредитки, от і думаю, гасити заодно і їх, чи ні. Чи максимально тягнути час, і чекати, чи проведуться ці покупки по рахунку кредитки чи ні.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:14

  Arien написав:Сформировала и вспомнила, в чем дело: в выписке нет отправителя в отличие от движения по карте в приложении :(. Мне нужно отфильтровать по основной части его фамилии.


Волшебники, так что делать?
Фильтр нужен по фамилии отправителя (часть текста)
Период больше мая 2024
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:19

Re: Sense Bank

И сразу следующая проблема: проводила одну из оплат по реквизитам в 00:29 1 июня.
Квитанция сейчас формируется без реквизитов получателя и назначения платежа, кода квитанции тоже нет.

И как понимать, какая его судьба?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 15:02

  1finanсier написав:А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?

А когда стало за три? С принятием Меморандума? За 10 раньше было. Другой вопрос какая её часть считается, что обязана была быть проедена.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 16:43

  moveton написав:
  1finanсier написав:А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?

А когда стало за три? С принятием Меморандума? За 10 раньше было. Другой вопрос какая её часть считается, что обязана была быть проедена.

Щось не пам'ятаю, щоб в меморандумі йшлося про врахування підтвердження доходів саме за рік.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 16:48

  1finanсier написав:
  moveton написав:
  1finanсier написав:А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?

А когда стало за три? С принятием Меморандума? За 10 раньше было. Другой вопрос какая её часть считается, что обязана была быть проедена.

Щось не пам'ятаю, щоб в меморандумі йшлося про врахування підтвердження доходів саме за рік.

Меморандум к пропуску разовых переводов вне месячного лимита вообще никакого отношения не имеет. В этом плане в Сенсе должны бы были остаться 10 лет, как раньше. Может уже и три, но я не читал такого, поэтому интересуюсь.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 05:37

  1finanсier написав:
  moveton написав:
  1finanсier написав:А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?

А когда стало за три? С принятием Меморандума? За 10 раньше было. Другой вопрос какая её часть считается, что обязана была быть проедена.

Щось не пам'ятаю, щоб в меморандумі йшлося про врахування підтвердження доходів саме за рік.

Абсурд! Те що ви поклали на рахунок і розмістили на депозит 3(!) роки тому ,ви точно заробили ці кошти не за 1 день , тому строк надбання всієі суми складає роки,проте меморандум дозволяє брати до уваги лише ті суми які ви отримали і з яких сплатили податки.

Фактично якщо є клієнт з 20: річним досвідом, 15'років з яких А-клуб , має депозит 5ххххххх грн , проте за останні 12'місяців отримав офіційно тількі в цьому банку більше 1хххххх може по закінченню депозита перевести за 1 місяць всього 100000 грн , далі на касі знімати якщо в Украіні , якщо за кордоном то робити покупки в межах діючих лімітів нбу.

Десь так
sens
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