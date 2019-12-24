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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 чер, 2025 07:50
Панове, а а до якого часу в РД потрібно погасити кредитку, якщо кошти знаходяться вже в банку, але на дебітній карці. Просто є ще не проведені операції по рахунку кредитки, от і думаю, гасити заодно і їх, чи ні. Чи максимально тягнути час, і чекати, чи проведуться ці покупки по рахунку кредитки чи ні.
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1finanсier
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:14
Arien написав:
Сформировала и вспомнила, в чем дело: в выписке нет отправителя в отличие от движения по карте в приложении
. Мне нужно отфильтровать по основной части его фамилии.
Волшебники, так что делать?
Фильтр нужен по фамилии отправителя (часть текста)
Период больше мая 2024
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Arien
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:19
И сразу следующая проблема: проводила одну из оплат по реквизитам в 00:29 1 июня.
Квитанция сейчас формируется без реквизитов получателя и назначения платежа, кода квитанции тоже нет.
И как понимать, какая его судьба?
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Додано: Пон 02 чер, 2025 15:02
1finanсier написав:
А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?
А когда стало за три? С принятием Меморандума? За 10 раньше было. Другой вопрос какая её часть считается, что обязана была быть проедена.
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moveton
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Додано: Пон 02 чер, 2025 16:43
moveton написав: 1finanсier написав:
А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?
А когда стало за три? С принятием Меморандума? За 10 раньше было. Другой вопрос какая её часть считается, что обязана была быть проедена.
Щось не пам'ятаю, щоб в меморандумі йшлося про врахування підтвердження доходів саме за рік.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 16:48
1finanсier написав: moveton написав: 1finanсier написав:
А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?
А когда стало за три? С принятием Меморандума? За 10 раньше было. Другой вопрос какая её часть считается, что обязана была быть проедена.
Щось не пам'ятаю, щоб в меморандумі йшлося про врахування підтвердження доходів саме за рік.
Меморандум к пропуску разовых переводов вне месячного лимита вообще никакого отношения не имеет. В этом плане в Сенсе должны бы были остаться 10 лет, как раньше. Может уже и три, но я не читал такого, поэтому интересуюсь.
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moveton
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Додано: Вів 03 чер, 2025 05:37
1finanсier написав: moveton написав: 1finanсier написав:
А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?
А когда стало за три? С принятием Меморандума? За 10 раньше было. Другой вопрос какая её часть считается, что обязана была быть проедена.
Щось не пам'ятаю, щоб в меморандумі йшлося про врахування підтвердження доходів саме за рік.
Абсурд! Те що ви поклали на рахунок і розмістили на депозит 3(!) роки тому ,ви точно заробили ці кошти не за 1 день , тому строк надбання всієі суми складає роки,проте меморандум дозволяє брати до уваги лише ті суми які ви отримали і з яких сплатили податки.
Фактично якщо є клієнт з 20: річним досвідом, 15'років з яких А-клуб , має депозит 5ххххххх грн , проте за останні 12'місяців отримав офіційно тількі в цьому банку більше 1хххххх може по закінченню депозита перевести за 1 місяць всього 100000 грн , далі на касі знімати якщо в Украіні , якщо за кордоном то робити покупки в межах діючих лімітів нбу.
Десь так
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sens
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Додано: Вів 03 чер, 2025 13:07
1finanсier написав: Amethyst написав: sens написав:
як меморандум впливає на 3-річний депозит?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+
Ага-ага.
Ви давайте приготуйте всі папірці за останній рік
, що підтверджують надбання тих мільонів три роки тому
.
Ща вам Валерія покаже де раки зимують, за всі три роки
ПС. Колись Валерія просили без кровопролиття вирішувати проблеми з Сенсом
А чого за останній рік? Начебто справку о доходах Сєня враховує за три роки. Нє?
та я вааще не заморочуюся
Мені ОК-7 малюють з 1998 року, ото я її кидаю ПерсМену
Шо вони там думають, як чешуть потилицю чи інше своє мізкове місце я не знаю... Але карткові ліміти підняти вище 100К не вдається. І це клієнту з 2007 року. Якась сМемоРАДумНа тупня
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Amethyst
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Додано: Вів 03 чер, 2025 19:34
Amethyst
От і я про це.
Скоріш за все просто "деньги нужны" і прикриваються "обмеженнями".
Так я їм тепер дєнєг не дам,з такими тупими обмеженнями все повиводив/познімав і тепер всі мої і моїх знаймомих грошові потоки будуть йти мимо сенсу (з маленької літери, бо на велику він не заслуговує).
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:48
Зменшив ліміт на кредиті і збільшив на іншій - в результаті відбулося тільки зменшення. Це нормально, що збільшення на другий день, чи щось лагануло?
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