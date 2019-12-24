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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:00

  2XL написав:Зменшив ліміт на кредиті і збільшив на іншій - в результаті відбулося тільки зменшення. Це нормально, що збільшення на другий день, чи щось лагануло?

такого ще не було, одразу обидва ліміти змінювало. може ви десь бігунок не дотягли, й якась сума залишилась нерозподіленою?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:06

  1finanсier написав:Панове, а а до якого часу в РД потрібно погасити кредитку, якщо кошти знаходяться вже в банку, але на дебітній карці. Просто є ще не проведені операції по рахунку кредитки, от і думаю, гасити заодно і їх, чи ні. Чи максимально тягнути час, і чекати, чи проведуться ці покупки по рахунку кредитки чи ні.

краще до 18:00. казали, та й сам колись грався до 19:00 - але це вже як на мене рулетка - може випасти й подвійне зеро 8)

а що вам заважає - погасить більше, на що це вплине?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:10

  Shaman написав:а що вам заважає - погасить більше, на що це вплине?

Какой же настоящий свинорыл будет гасить в РД лишнее, если эти деньги можно на депо до следующей РД продержать и заработать пару копеек?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:24

  moveton написав:
  Shaman написав:а що вам заважає - погасить більше, на що це вплине?

Какой же настоящий свинорыл будет гасить в РД лишнее, если эти деньги можно на депо до следующей РД продержать и заработать пару копеек?

гроші все одно не на депо, а на дебетці. й ключове - пару копійок. мені б було жалко свій час витрачати на пару копійок 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:40

  Shaman написав:гроші все одно не на депо, а на дебетці.

Я так понимаю, что это сейчас на дебетке, пока неопределённость. А как прояснится, тогда и на депо пойдут.

  Shaman написав:й ключове - пару копійок. мені б було жалко свій час витрачати на пару копійок 8)

Вот так и определяется кто настоящий хозяйственный свинорыл, а кто проверку не прошёл :P
moveton
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