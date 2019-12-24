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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1433143414351436

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:44

  Arien написав:И сразу следующая проблема: проводила одну из оплат по реквизитам в 00:29 1 июня.
Квитанция сейчас формируется без реквизитов получателя и назначения платежа, кода квитанции тоже нет.

И как понимать, какая его судьба?


Здесь проблема решилась, обновилось сегодня отображение квитанции.
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:37

  Arien написав:Где наш офпред, в отпуске?

Шо, апять?
PS: Про всяк випадок вийшов до 100К.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:01

Re: Sense Bank

Water написав:
  Arien написав:Где наш офпред, в отпуске?

Шо, апять?
PS: Про всяк випадок вийшов до 100К.
Я теж , до 50к)
lamal
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:46

  Arien написав:Где наш офпред, в отпуске?

хтось в зоряних системах, хтось в чарівній країні... :lol:
Shaman
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