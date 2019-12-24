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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 чер, 2025 11:44
Arien написав:
И сразу следующая проблема: проводила одну из оплат по реквизитам в 00:29 1 июня.
Квитанция сейчас формируется без реквизитов получателя и назначения платежа, кода квитанции тоже нет.
И как понимать, какая его судьба?
Здесь проблема решилась, обновилось сегодня отображение квитанции.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 22:37
Arien написав:
Где наш офпред, в отпуске?
Шо, апять?
PS: Про всяк випадок вийшов до 100К.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 12:01
Water написав: Arien написав:
Где наш офпред, в отпуске?
Шо, апять?
PS: Про всяк випадок вийшов до 100К.
Я теж , до 50к)
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Додано: Чет 05 чер, 2025 20:46
Arien написав:
Где наш офпред, в отпуске?
хтось в зоряних системах, хтось в чарівній країні...
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