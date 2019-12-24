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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 чер, 2025 22:34
Еще одна проблема
Нужно провести оплату штрафа друзей на UA888999980333179333000015724
ГУК в Од.обл./с.Успенівка/21081801
На разворачивающемся списке "выбери код оплаты" (КБК = 21081801) приложение вылетает.
Андроид еще старый, 6 с чем-то.
Приложение перекачано свежее и переустановлено, не помогло.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 00:59
RobinGood написав:
Какие-то есть лайфхаки для онлайн покупок или чего-то подобного, чтобы не платить абонку.
Купите 10 бутылок воды, как раз жара пошла, проведите поштучно на кассе самообслуживания, потому как на обычной кассе Вас проклянут как минимум дважды.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 08:51
sens написав:
Ви якщо плануєте опиратися на хитку позицію НБУ , запевняю вас , що суди працюють в правовій площині, тому я попередив про наслідки позиції банку до всіх застосовувати клещі
поверьте - банк только рад будет судебной постанове. личный опыт, хоть сотрудник и не банковской сферы. но бюрократию знаю.
так как в случае наезда НБУ банк просто покажет судебное решение и скажет - и рад бы ваши постановы выполнить но вы же видите есть решение суда.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 11:46
Arien написав:
Нужно провести оплату штрафа друзей на UA888999980333179333000015724
ГУК в Од.обл./с.Успенівка/21081801
На разворачивающемся списке "выбери код оплаты" (КБК = 21081801) приложение вылетает.
А не пробовали сделать обычный платёж за данными реквизитами?
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