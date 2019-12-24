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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1434143514361437

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 22:34

Re: Sense Bank

Еще одна проблема

Нужно провести оплату штрафа друзей на UA888999980333179333000015724
ГУК в Од.обл./с.Успенівка/21081801

На разворачивающемся списке "выбери код оплаты" (КБК = 21081801) приложение вылетает.

Андроид еще старый, 6 с чем-то.

Приложение перекачано свежее и переустановлено, не помогло.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 00:59

  RobinGood написав:Какие-то есть лайфхаки для онлайн покупок или чего-то подобного, чтобы не платить абонку.


Купите 10 бутылок воды, как раз жара пошла, проведите поштучно на кассе самообслуживания, потому как на обычной кассе Вас проклянут как минимум дважды.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 08:51

  sens написав:Ви якщо плануєте опиратися на хитку позицію НБУ , запевняю вас , що суди працюють в правовій площині, тому я попередив про наслідки позиції банку до всіх застосовувати клещі


поверьте - банк только рад будет судебной постанове. личный опыт, хоть сотрудник и не банковской сферы. но бюрократию знаю.
так как в случае наезда НБУ банк просто покажет судебное решение и скажет - и рад бы ваши постановы выполнить но вы же видите есть решение суда.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 11:46

Re: Sense Bank

  Arien написав:Нужно провести оплату штрафа друзей на UA888999980333179333000015724
ГУК в Од.обл./с.Успенівка/21081801

На разворачивающемся списке "выбери код оплаты" (КБК = 21081801) приложение вылетает.
А не пробовали сделать обычный платёж за данными реквизитами?
Howl
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