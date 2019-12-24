А в чому ви вбачаєте признаки цього? У застосунку Sense SuperApp все без змін...
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Додано: Вів 10 чер, 2025 17:42
Додано: Вів 10 чер, 2025 17:56
Re: Sense Bank
Додано: Вів 10 чер, 2025 19:08
Додано: Вів 10 чер, 2025 19:41
После двухмесячных уверений от офпреда, что даже уплата налогов - это перевод и их неизбежно нужно лимитировать, прям фантастическое переобувание. И конечно же прям "з 1 травня 2025 року" так было, а кто запомнил что-то другое, тому вилкой в глаз Правда, до расслабона Мони всё равно немного не дотянули.
Додано: Вів 10 чер, 2025 20:46
Хто вчив цю Аліну Терещенко писати подібні дописи???
Цитата «Ліміт на клієнта з 1 травня встановлюється індивідуально, враховуючи певні критерії, та може становити 50 000 грн, 100 000 або 150 000 грн в міс,яць з усіх ваших рахунків. Наприклад, якщо у вас оформлено картку "АТБ", RED, "ВИГОДА", то максимальна сума, яку можете переказати за місяць — 50 000 грн або 150 000 грн (залежно від певних критеріїв).»
- двічі посилається на ПЕВНІ КРИТЕРІЇ (які???), тобто все покладається на рішення клерка?;
- ліміти можуть становити 50 000 грн, 100 000 або 150 000 грн в місяць – нижче 50 000 грн або 150 000 грн (вже без 100000грн);
- «якщо у вас оформлено картку "АТБ", RED, "ВИГОДА"» - тобто мова йде тільки за кредитні картки, а як щодо дебетових пакетів послуг (White та привілейованих Black і Graphite)?; а якщо на власних рахунках в цьому злощасному банку знаходяться дуже тривалий час досить значні суми грошей?
Новітні твердження від Аліни Терещенко «Ліміт не стосується»:
- переказів за реквізитами на ваші власні рахунки в Sense Bank та на ваші рахунки в інших банках;
- переказів на рахунки юридичних осіб в Sense Bank та в інших банках;
Особисто намагався десятки разів виконати ці дії (переказати гроші на мої рахунки в інших банках і переказати гроші на рахунки юридичних осіб в Sense Bank та в інших банках – для придбання військових облігацій. Гроші НЕ ПРОПУСТИЛИ ЗЛОЩАСНІ ЛІМІТИ.
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:05
Re: Sense Bank
Можливо вони від сьогодні дали задню. Я вирішив протестувати, зробив переказ IBAN на свій рахунок в Приваті - ліміт так і залишився нетронутим 100к
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:08
Верно. Это и тут многократно проговаривалось. Почему Алина должна была написать что-то другое?
Прям так оперативно десятки раз были за последние 8 часов? До этого статья выглядела
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:09
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:20
Ця корба додала трохи мороки. Замість звичного простого переказу собі на рахунок мусив замовляти дві фізичні картки (добре хоч це все безкоштовно), щоб потім зняти в банкоматі 40к і тут же закинути на Приват, зменшивши таким чином ліміт поповнення готівкою у Приваті на ці ж 40к.
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