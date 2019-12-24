Додано: Вів 10 чер, 2025 20:46

Navegantes написав: VASH написав: KVV написав: схоже, що по Меморандуму Сенс вмикає задню - буде як у Моно. схоже, що по Меморандуму Сенс вмикає задню - буде як у Моно.

А в чому ви вбачаєте признаки цього? У застосунку Sense SuperApp все без змін... А в чому ви вбачаєте признаки цього? У застосунку Sense SuperApp все без змін...



https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 858452498- Який-ліміт-діє-для-вихідних-переказів-на-рахунки-відповідно-до-Меморандуму Який-ліміт-діє-для-вихідних-переказів-на-рахунки-відповідно-до-Меморандуму

Хто вчив цю Аліну Терещенко писати подібні дописи???Цитата «Ліміт на клієнта з 1 травня встановлюється індивідуально, враховуючи певні критерії, та може становити 50 000 грн, 100 000 або 150 000 грн в міс,яць з усіх ваших рахунків. Наприклад, якщо у вас оформлено картку "АТБ", RED, "ВИГОДА", то максимальна сума, яку можете переказати за місяць — 50 000 грн або 150 000 грн (залежно від певних критеріїв).»- двічі посилається на ПЕВНІ КРИТЕРІЇ (які???), тобто все покладається на рішення клерка?;- ліміти можуть становити 50 000 грн, 100 000 або 150 000 грн в місяць – нижче 50 000 грн або 150 000 грн (вже без 100000грн);- «якщо у вас оформлено картку "АТБ", RED, "ВИГОДА"» - тобто мова йде тільки за кредитні картки, а як щодо дебетових пакетів послуг (White та привілейованих Black і Graphite)?; а якщо на власних рахунках в цьому злощасному банку знаходяться дуже тривалий час досить значні суми грошей?Новітні твердження від Аліни Терещенко «Ліміт не стосується»:- переказів за реквізитами на ваші власні рахунки в Sense Bank та на ваші рахунки в інших банках;- переказів на рахунки юридичних осіб в Sense Bank та в інших банках;Особисто намагався десятки разів виконати ці дії (переказати гроші на мої рахунки в інших банках і переказати гроші на рахунки юридичних осіб в Sense Bank та в інших банках – для придбання військових облігацій. Гроші НЕ ПРОПУСТИЛИ ЗЛОЩАСНІ ЛІМІТИ.