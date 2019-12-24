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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1436143714381439>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 17:42

  KVV написав:схоже, що по Меморандуму Сенс вмикає задню - буде як у Моно.

А в чому ви вбачаєте признаки цього? У застосунку Sense SuperApp все без змін...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 17:56

Re: Sense Bank

  VASH написав:А в чому ви вбачаєте признаки цього?
У хейтерській про це повідомили, в до того одному з клієнтів підтримка повідомила.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 19:08

  VASH написав:
  KVV написав:схоже, що по Меморандуму Сенс вмикає задню - буде як у Моно.

А в чому ви вбачаєте признаки цього? У застосунку Sense SuperApp все без змін...


https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 858452498-Який-ліміт-діє-для-вихідних-переказів-на-рахунки-відповідно-до-Меморандуму
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 19:32

Navegantes
Дякую, тепер зрозуміло
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 19:41

  Navegantes написав:https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/25435858452498-Який-ліміт-діє-для-вихідних-переказів-на-рахунки-відповідно-до-Меморандуму

После двухмесячных уверений от офпреда, что даже уплата налогов - это перевод и их неизбежно нужно лимитировать, прям фантастическое переобувание. И конечно же прям "з 1 травня 2025 року" так было, а кто запомнил что-то другое, тому вилкой в глаз :mrgreen: Правда, до расслабона Мони всё равно немного не дотянули.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 20:46

  Navegantes написав:
  VASH написав:
  KVV написав:схоже, що по Меморандуму Сенс вмикає задню - буде як у Моно.

А в чому ви вбачаєте признаки цього? У застосунку Sense SuperApp все без змін...


https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 858452498-Який-ліміт-діє-для-вихідних-переказів-на-рахунки-відповідно-до-Меморандуму

Хто вчив цю Аліну Терещенко писати подібні дописи???
Цитата «Ліміт на клієнта з 1 травня встановлюється індивідуально, враховуючи певні критерії, та може становити 50 000 грн, 100 000 або 150 000 грн в міс,яць з усіх ваших рахунків. Наприклад, якщо у вас оформлено картку "АТБ", RED, "ВИГОДА", то максимальна сума, яку можете переказати за місяць — 50 000 грн або 150 000 грн (залежно від певних критеріїв).»
- двічі посилається на ПЕВНІ КРИТЕРІЇ (які???), тобто все покладається на рішення клерка?;
- ліміти можуть становити 50 000 грн, 100 000 або 150 000 грн в місяць – нижче 50 000 грн або 150 000 грн (вже без 100000грн);
- «якщо у вас оформлено картку "АТБ", RED, "ВИГОДА"» - тобто мова йде тільки за кредитні картки, а як щодо дебетових пакетів послуг (White та привілейованих Black і Graphite)?; а якщо на власних рахунках в цьому злощасному банку знаходяться дуже тривалий час досить значні суми грошей?
Новітні твердження від Аліни Терещенко «Ліміт не стосується»:
- переказів за реквізитами на ваші власні рахунки в Sense Bank та на ваші рахунки в інших банках;
- переказів на рахунки юридичних осіб в Sense Bank та в інших банках;
Особисто намагався десятки разів виконати ці дії (переказати гроші на мої рахунки в інших банках і переказати гроші на рахунки юридичних осіб в Sense Bank та в інших банках – для придбання військових облігацій. Гроші НЕ ПРОПУСТИЛИ ЗЛОЩАСНІ ЛІМІТИ.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 21:05

Re: Sense Bank

  VASH написав:Особисто намагався десятки разів виконати ці дії (переказати гроші на мої рахунки в інших банках і переказати гроші на рахунки юридичних осіб в Sense Bank та в інших банках – для придбання військових облігацій. Гроші НЕ ПРОПУСТИЛИ ЗЛОЩАСНІ ЛІМІТИ.


Можливо вони від сьогодні дали задню. Я вирішив протестувати, зробив переказ IBAN на свій рахунок в Приваті - ліміт так і залишився нетронутим 100к
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 21:08

  VASH написав:Хто вчив цю Аліну Терещенко писати подібні дописи???
...
- двічі посилається на ПЕВНІ КРИТЕРІЇ (які???), тобто все покладається на рішення клерка?;

Верно. Это и тут многократно проговаривалось. Почему Алина должна была написать что-то другое?

  VASH написав:Особисто намагався десятки разів виконати ці дії (переказати гроші на мої рахунки в інших банках і переказати гроші на рахунки юридичних осіб в Sense Bank та в інших банках – для придбання військових облігацій. Гроші НЕ ПРОПУСТИЛИ ЗЛОЩАСНІ ЛІМІТИ.

Прям так оперативно десятки раз были за последние 8 часов? До этого статья выглядела существенно иначе.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 21:09

  VASH написав:Особисто намагався десятки разів виконати ці дії Гроші НЕ ПРОПУСТИЛИ ЗЛОЩАСНІ ЛІМІТИ.

сьогодні пробували?
бо ж корба якою крутять вертушку була на стопорі до сьогодні
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 21:20

  KVV написав:
  VASH написав:Особисто намагався десятки разів виконати ці дії Гроші НЕ ПРОПУСТИЛИ ЗЛОЩАСНІ ЛІМІТИ.

сьогодні пробували?
бо ж корба якою крутять вертушку була на стопорі до сьогодні


Ця корба додала трохи мороки. Замість звичного простого переказу собі на рахунок мусив замовляти дві фізичні картки (добре хоч це все безкоштовно), щоб потім зняти в банкоматі 40к і тут же закинути на Приват, зменшивши таким чином ліміт поповнення готівкою у Приваті на ці ж 40к.
Navegantes
 
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