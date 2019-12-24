І не розкрито питання "в межах підтвердженого доходу". Бо що виявилося - вони вважають лімітом місячний підтверджений дохід. Ну якщо пошкандалить то вдалося вибить трошки більше, але це все одно досить абсурдно.
VASH написав:Особисто намагався десятки разів виконати ці дії (переказати гроші на мої рахунки в інших банках і переказати гроші на рахунки юридичних осіб в Sense Bank та в інших банках – для придбання військових облігацій. Гроші НЕ ПРОПУСТИЛИ ЗЛОЩАСНІ ЛІМІТИ.
Можливо вони від сьогодні дали задню. Я вирішив протестувати, зробив переказ IBAN на свій рахунок в Приваті - ліміт так і залишився нетронутим 100к
Дякую за гарну новину
moveton написав:
Прям так оперативно десятки раз были за последние 8 часов? До этого статья выглядела существенно иначе.
Дивуюся звідки в людині стільки жовчі??? Особисто гостро відчув проблеми зранку 30.05.25р - з тих пір й були ті рази. Крім них офіційний запит від 30.05.25 на підвищення лімітів з підтвердженими джерелами доходів на ccd@sensebank.com.ua (без відповіді); скарга на ім’я голови Нацбанку; підвищення рівня дебетового пакету послуг (з метою можливості зняття підвищених сум у банкоматі)
Взагалі незрозуміло чим у застосунку Sense SuperApp в розділі «Ліміти картки» відрізняються фіксовані «Ліміти на перекази клієнтам банку та в інші банки за IBAN та за номером картки» та змінні «Переказ на картки інших банків в Україні та за кордоном» (останній змінюється, але ні на що практично не впливає»
VASH написав:Хто вчив цю Аліну Терещенко писати подібні дописи???
Напомню обсуждаемый наезд.
VASH написав:
moveton написав:
Прям так оперативно десятки раз были за последние 8 часов? До этого статья выглядела существенно иначе.
Дивуюся звідки в людині стільки жовчі???
А я не удивляюсь. Хочется обругать Алину - святое право. И даже жалобу в НБУ на неё написать. Но пока обвинению недостаёт конкретики.
VASH написав:Особисто гостро відчув проблеми зранку 30.05.25р - з тих пір й були ті рази.
Видимо, нужно раскрыть логическую цепочку. С 30.05.25 и до сегодняшнего утра в статье было написано, что в лимиты входит всё. С сегодняшнего утра в ней написано, что куча всего входить перестала. Т.е. Алина плохо обучена если хотя бы одно истинно: 1) С 30.05.25 и до 09.06.25 всякие переводы на юриков в лимит НЕ входили и свободно проводились. 2) 10.06.25 десятками раз успелось проверить, что эти переводы в лимиты по прежнему входят. В общем, реально, но вызывает некоторые сомнения.
Вот я и уточняю по какому пункту Алина не права. Судя по заявлениям, что переводы не прошли, по первому пункту всё хорошо, поэтому оставался только второй.