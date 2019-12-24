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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1436143714381439

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 21:29

Re: Sense Bank

Navegantes написав:
  VASH написав:
  KVV написав:схоже, що по Меморандуму Сенс вмикає задню - буде як у Моно.

А в чому ви вбачаєте признаки цього? У застосунку Sense SuperApp все без змін...


https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 858452498-Який-ліміт-діє-для-вихідних-переказів-на-рахунки-відповідно-до-Меморандуму
І не розкрито питання "в межах підтвердженого доходу". Бо що виявилося - вони вважають лімітом місячний підтверджений дохід. Ну якщо пошкандалить то вдалося вибить трошки більше, але це все одно досить абсурдно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 22:28

Sense Bank

  Navegantes написав:
  VASH написав:Особисто намагався десятки разів виконати ці дії (переказати гроші на мої рахунки в інших банках і переказати гроші на рахунки юридичних осіб в Sense Bank та в інших банках – для придбання військових облігацій. Гроші НЕ ПРОПУСТИЛИ ЗЛОЩАСНІ ЛІМІТИ.


Можливо вони від сьогодні дали задню. Я вирішив протестувати, зробив переказ IBAN на свій рахунок в Приваті - ліміт так і залишився нетронутим 100к


Дякую за гарну новину

  moveton написав:
Прям так оперативно десятки раз были за последние 8 часов? До этого статья выглядела существенно иначе.

Дивуюся звідки в людині стільки жовчі???
Особисто гостро відчув проблеми зранку 30.05.25р - з тих пір й були ті рази. Крім них офіційний запит від 30.05.25 на підвищення лімітів з підтвердженими джерелами доходів на ccd@sensebank.com.ua (без відповіді); скарга на ім’я голови Нацбанку; підвищення рівня дебетового пакету послуг (з метою можливості зняття підвищених сум у банкоматі)

Взагалі незрозуміло чим у застосунку Sense SuperApp в розділі «Ліміти картки» відрізняються фіксовані «Ліміти на перекази клієнтам банку та в інші банки за IBAN та за номером картки» та змінні «Переказ на картки інших банків в Україні та за кордоном» (останній змінюється, але ні на що практично не впливає»
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 23:00

  VASH написав:Хто вчив цю Аліну Терещенко писати подібні дописи???

Напомню обсуждаемый наезд.

  VASH написав:
  moveton написав:
Прям так оперативно десятки раз были за последние 8 часов? До этого статья выглядела существенно иначе.

Дивуюся звідки в людині стільки жовчі???

А я не удивляюсь. Хочется обругать Алину - святое право. И даже жалобу в НБУ на неё написать. Но пока обвинению недостаёт конкретики.

  VASH написав:Особисто гостро відчув проблеми зранку 30.05.25р - з тих пір й були ті рази.

Видимо, нужно раскрыть логическую цепочку. С 30.05.25 и до сегодняшнего утра в статье было написано, что в лимиты входит всё. С сегодняшнего утра в ней написано, что куча всего входить перестала. Т.е. Алина плохо обучена если хотя бы одно истинно:
1) С 30.05.25 и до 09.06.25 всякие переводы на юриков в лимит НЕ входили и свободно проводились.
2) 10.06.25 десятками раз успелось проверить, что эти переводы в лимиты по прежнему входят. В общем, реально, но вызывает некоторые сомнения.

Вот я и уточняю по какому пункту Алина не права. Судя по заявлениям, что переводы не прошли, по первому пункту всё хорошо, поэтому оставался только второй.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 08:58

  Faceless написав:вони вважають лімітом місячний підтверджений дохід.

І не попереджають про це заздалегідь. Заможний клієнт витрачає купу часу, збираючи і пересилаючи довідки — за якими ліміт, хіба що, знизять!
wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 09:11

  VASH написав:
  Navegantes написав:Можливо вони від сьогодні дали задню. Я вирішив протестувати, зробив переказ IBAN на свій рахунок в Приваті - ліміт так і залишився нетронутим 100к

Дякую за гарну новину

Ліміт зменшився при подібній операції.
Ой+
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