RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1437143814391440

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 07:07

  RobinGood написав:но нет возможности пользоваться картой физически. Только через интернет.

оплата комуналки в кабінетах постачальників, наприклад Нафтогаз - 10 оплат по 1грн і ви в дамках.
також підходить поповнення телефону по 5грн в застосунку Сенса.
KVV
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 08:25

Driver Має відобразитись у родича 👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13109
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 15:16

Re: Sense Bank

Підкажіть, будь ласка, чи є вичерпним цей список виключень МСС кодів на оформлення розстрочки? Бо дівчата у блозі я бачу усіляко пишуть, самі на себе посилання дають, а чи є якісь нормативні документи з вичерпним переліком МСС виключень, на кшталт Додатків до правил Кеш'ю клубу? Якщо є таке посилання, наведіть, будь ласка
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 05.12.08
Подякував: 3069 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 16:03

  pharus написав:Підкажіть, будь ласка, чи є вичерпним цей список виключень МСС кодів на оформлення розстрочки? Бо дівчата у блозі я бачу усіляко пишуть, самі на себе посилання дають, а чи є якісь нормативні документи з вичерпним переліком МСС виключень, на кшталт Додатків до правил Кеш'ю клубу? Якщо є таке посилання, наведіть, будь ласка

https://sensebank.ua/momentalna-roztrocka
Шукайте: На що не можна оформити “Моментальну розстрочку”?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6477
З нами з: 05.05.21
Подякував: 494 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
  #<1 ... 1437143814391440
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien, Ferlakur, quadro_tony_da, Sense Bank, vitaliy1111, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 124, 125, 126
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1250 291171
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 14:22
KVV
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 24566
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (31)
12.06.2025 16:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.