Підкажіть, будь ласка, чи є вичерпним цей список виключень МСС кодів на оформлення розстрочки? Бо дівчата у блозі я бачу усіляко пишуть, самі на себе посилання дають, а чи є якісь нормативні документи з вичерпним переліком МСС виключень, на кшталт Додатків до правил Кеш'ю клубу? Якщо є таке посилання, наведіть, будь ласка
pharus написав:Підкажіть, будь ласка, чи є вичерпним цей список виключень МСС кодів на оформлення розстрочки? Бо дівчата у блозі я бачу усіляко пишуть, самі на себе посилання дають, а чи є якісь нормативні документи з вичерпним переліком МСС виключень, на кшталт Додатків до правил Кеш'ю клубу? Якщо є таке посилання, наведіть, будь ласка