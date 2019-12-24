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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1439144014411442>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 02:21

moveton Зайдіть у застосунок Sense SuperApp - натисніть на картку - там дві вкдадки: Керування та Інформація - там де Керування - нижче "Ліміти картки" - натисніть: перша зверху "Ліміти на перекази" - натисніть та оберіть: "Детальніше про ліміти" і там викладено те, що я цитував вище "....".
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 02:31

  VASH написав:moveton Зайдіть у застосунок Sense SuperApp - натисніть на картку - там дві вкдадки: Керування та Інформація - там де Керування - нижче "Ліміти картки" - натисніть: перша зверху "Ліміти на перекази" - натисніть та оберіть: "Детальніше про ліміти" і там викладено те, що я цитував вище "....".

Ну перепроверил. Утверждение "де-юре для банку основою є твердження у застосунку Sense SuperApp" там в моём SSA не написано. Но верю, что всё индивидуально и у некоторых таки есть :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 16:32

А что сегодня с СЭП НБУ?

Платежи из Аллы весь день никуда не уходят. Сломали или проблемы с ликвидностью?
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 17:01

  cdj2 написав:А что сегодня с СЭП НБУ?

Платежи из Аллы весь день никуда не уходят. Сломали или проблемы с ликвидностью?

Вряд ли второе. А сломали, похоже, и не сегодня. Вчера у меня платёж на ПУМБ моментом вернулся (нарисовали, как отдельную операцию поступления. Наверное, если бы переводил не себе, то ещё бы остаток лимита уменьшился). Но через полчасика вторая попытка такого же платежа прошла.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 18:22

  cdj2 написав:А что сегодня с СЭП НБУ?

Платежи из Аллы весь день никуда не уходят. Сломали или проблемы с ликвидностью?

Вітаю!

У деяких клієнтів дійсно можуть спостерігатися проблеми при спробі переказати кошти за реквізитами :(
Підкажіть, у вас загалом не відправляється переказ, чи як нижче навели приклад - кошти повертаються назад?

Реквізити, я правильно розумію, зазначені вірно?

Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:40

сегодня РД по red2.0
Погасил всю сумму. Когда теперь можно тратить? Завтра?
как тут с грейсом?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:42

Re: Sense Bank

Добрый день. Напомните пожалуйста лимиты на перевод по IBAN в день... И сколько в месяц тоже. Нужно перевести 700 тыс. в другой банк по IBANу
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 17:47

  Алексей77 написав:Добрый день. Напомните пожалуйста лимиты на перевод по IBAN в день... И сколько в месяц тоже. Нужно перевести 700 тыс. в другой банк по IBANу

Які ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp?
А Меморандумный у каждого свой.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:09

  emeta написав:сегодня РД по red2.0
Погасил всю сумму. Когда теперь можно тратить? Завтра?
как тут с грейсом?

Так, у разі погашення всієї суми заборгованості, нові витрати можна починати робити вже завтра, коли мине розрахункова дата по картці. Пільговий період по RED 2.0 наявний, діє виключно на операції покупки, до 62 днів під 0.01% річних.

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:23

  emeta написав:сегодня РД по red2.0
Погасил всю сумму. Когда теперь можно тратить? Завтра?
как тут с грейсом?

Все ж залежить де/як ви будете тратити
Замовте Виписку у банку або достатньо той, шо приходить на мило раз на місяць.
Та подивитесь, як банка проводить по рахунку ваші улюблені покупки: там буде десь +0..2дн на проводку.. ото так і можна витрачати :wink: :wink:

ПС. До речі, Алка якось дивно присилає на мило ті Виписки. Верніше то не присилає роками, потім 2..3 міс присилає, зараз от знов не прислала... Може там вже кому по попі надавати для актуалізації процесу?! Це до ОфПредів питаннячко :mrgreen:
Amethyst
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