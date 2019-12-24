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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 чер, 2025 02:21
moveton Зайдіть у застосунок Sense SuperApp - натисніть на картку - там дві вкдадки: Керування та Інформація - там де Керування - нижче "Ліміти картки" - натисніть: перша зверху "Ліміти на перекази" - натисніть та оберіть: "Детальніше про ліміти" і там викладено те, що я цитував вище "....".
Додано: Пон 16 чер, 2025 02:31
Ну перепроверил. Утверждение "де-юре для банку основою є твердження у застосунку Sense SuperApp" там в моём SSA не написано. Но верю, что всё индивидуально и у некоторых таки есть
Додано: Пон 16 чер, 2025 16:32
А что сегодня с СЭП НБУ?
Платежи из Аллы весь день никуда не уходят. Сломали или проблемы с ликвидностью?
Додано: Пон 16 чер, 2025 17:01
Вряд ли второе. А сломали, похоже, и не сегодня. Вчера у меня платёж на ПУМБ моментом вернулся (нарисовали, как отдельную операцию поступления. Наверное, если бы переводил не себе, то ещё бы остаток лимита уменьшился). Но через полчасика вторая попытка такого же платежа прошла.
Додано: Пон 16 чер, 2025 18:22
Вітаю!
У деяких клієнтів дійсно можуть спостерігатися проблеми при спробі переказати кошти за реквізитами
Підкажіть, у вас загалом не відправляється переказ, чи як нижче навели приклад - кошти повертаються назад?
Реквізити, я правильно розумію, зазначені вірно?
Валерія 🫧
Додано: Сер 18 чер, 2025 17:40
сегодня РД по red2.0
Погасил всю сумму. Когда теперь можно тратить? Завтра?
как тут с грейсом?
Додано: Сер 18 чер, 2025 17:42
Re: Sense Bank
Добрый день. Напомните пожалуйста лимиты на перевод по IBAN в день... И сколько в месяц тоже. Нужно перевести 700 тыс. в другой банк по IBANу
Додано: Сер 18 чер, 2025 17:47
А Меморандумный у каждого свой.
Додано: Сер 18 чер, 2025 18:09
Так, у разі погашення всієї суми заборгованості, нові витрати можна починати робити вже завтра, коли мине розрахункова дата по картці. Пільговий період по RED 2.0 наявний, діє виключно на операції покупки, до 62 днів під 0.01% річних.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Сер 18 чер, 2025 18:23
Все ж залежить де/як ви будете тратити
Замовте Виписку у банку або достатньо той, шо приходить на мило раз на місяць.
Та подивитесь, як банка проводить по рахунку ваші улюблені покупки: там буде десь +0..2дн на проводку.. ото так і можна витрачати
ПС. До речі, Алка якось дивно присилає на мило ті Виписки. Верніше то не присилає роками, потім 2..3 міс присилає, зараз от знов не прислала... Може там вже кому по попі надавати для актуалізації процесу?! Це до ОфПредів питаннячко
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