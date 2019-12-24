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Sense Bank
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:11
Amethyst написав: emeta написав:
сегодня РД по red2.0
Погасил всю сумму. Когда теперь можно тратить? Завтра?
как тут с грейсом?
Все ж залежить де/як ви будете тратити
Замовте Виписку у банку або достатньо той, шо приходить на мило раз на місяць.
Та подивитесь, як банка проводить по рахунку ваші улюблені покупки: там буде десь +0..2дн на проводку.. ото так і можна витрачати
ПС. До речі, Алка якось дивно присилає на мило ті Виписки. Верніше то не присилає роками, потім 2..3 міс присилає, зараз от знов не прислала... Може там вже кому по попі надавати для актуалізації процесу?! Це до ОфПредів питаннячко
Свого часу досить багато було обговорень з цього питання. Стверджували (при цьому посилалися на запевнення персональних менеджерів), що вже після обіду в РД (розрахункову дату) можна купляти. Цього місяця спробував - розрахункова дата була 6.06.25 (п’ятниця), 4.06.25 вивів КЛ у «0» (з невеликим запасом на нараховані %); а 6.06.25 в 16.02 провів оплату купівлі ОВДП в Дії. Дуже сподівався, що проводка буде вже наступним тижнем. У виписці до 11.06.25 показувало, що гроші під купівлю заблоковано, а далі у виписці показує: 06.06.25 16:02; Статус – виконано; Тип - Покупка – Покупки; Деталі - Купівля облігацій в Дії; MCC – 6211; списання – вказана сума купівлі.
Тобто проводка була проведена заднім числом – миттєво (16.02).
Чи це свідчить, що я зараз не у грейс періоді. Доцільні мої дії?
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:23
VASH написав:
6.06.25 в 16.02 провів оплату купівлі ОВДП в Дії...
Проводка була 08.06... А то, шо ви далі описуєте, то це відображення в Списку Операцій (а не Виписці)... Там вказана тільки одна дата.
От гляньте квиташку, там побачите і дату проводки.
Я рекомендую все ж розглядати Виписку по картрахунку, яка повинна приходити раз на місяць на мило, або замовне через Чат або у Персмена.
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Amethyst
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:34
Amethyst
Дякую, як завжди вичерпно.
У квітанції: Дата і час проведення операції: 06.06.2025 16:02:33
Дата проведення операції по рахунку: 11.06.2025.
Тобто можно не хвилюватися. Хай щастить!
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:46
Amethyst написав:
(...)
ПС. До речі, Алка якось дивно присилає на мило ті Виписки. Верніше то не присилає роками, потім 2..3 міс присилає, зараз от знов не прислала... Може там вже кому по попі надавати для актуалізації процесу?! Це до ОфПредів питаннячко
Аналогичная проблема.Sense Bank
, почините, плз
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