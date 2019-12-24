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Sense Bank
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:11
Amethyst написав: emeta написав:
сегодня РД по red2.0
Погасил всю сумму. Когда теперь можно тратить? Завтра?
как тут с грейсом?
Все ж залежить де/як ви будете тратити
Замовте Виписку у банку або достатньо той, шо приходить на мило раз на місяць.
Та подивитесь, як банка проводить по рахунку ваші улюблені покупки: там буде десь +0..2дн на проводку.. ото так і можна витрачати
ПС. До речі, Алка якось дивно присилає на мило ті Виписки. Верніше то не присилає роками, потім 2..3 міс присилає, зараз от знов не прислала... Може там вже кому по попі надавати для актуалізації процесу?! Це до ОфПредів питаннячко
Свого часу досить багато було обговорень з цього питання. Стверджували (при цьому посилалися на запевнення персональних менеджерів), що вже після обіду в РД (розрахункову дату) можна купляти. Цього місяця спробував - розрахункова дата була 6.06.25 (п’ятниця), 4.06.25 вивів КЛ у «0» (з невеликим запасом на нараховані %); а 6.06.25 в 16.02 провів оплату купівлі ОВДП в Дії. Дуже сподівався, що проводка буде вже наступним тижнем. У виписці до 11.06.25 показувало, що гроші під купівлю заблоковано, а далі у виписці показує: 06.06.25 16:02; Статус – виконано; Тип - Покупка – Покупки; Деталі - Купівля облігацій в Дії; MCC – 6211; списання – вказана сума купівлі.
Тобто проводка була проведена заднім числом – миттєво (16.02).
Чи це свідчить, що я зараз не у грейс періоді. Доцільні мої дії?
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VASH
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:23
VASH написав:
6.06.25 в 16.02 провів оплату купівлі ОВДП в Дії...
Проводка була 08.06... А то, шо ви далі описуєте, то це відображення в Списку Операцій (а не Виписці)... Там вказана тільки одна дата.
От гляньте квиташку, там побачите і дату проводки.
Я рекомендую все ж розглядати Виписку по картрахунку, яка повинна приходити раз на місяць на мило, або замовне через Чат або у Персмена.
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Amethyst
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:34
Amethyst
Дякую, як завжди вичерпно.
У квітанції: Дата і час проведення операції: 06.06.2025 16:02:33
Дата проведення операції по рахунку: 11.06.2025.
Тобто можно не хвилюватися. Хай щастить!
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Додано: Сер 18 чер, 2025 21:46
Amethyst написав:
(...)
ПС. До речі, Алка якось дивно присилає на мило ті Виписки. Верніше то не присилає роками, потім 2..3 міс присилає, зараз от знов не прислала... Може там вже кому по попі надавати для актуалізації процесу?! Це до ОфПредів питаннячко
Аналогичная проблема.Sense Bank
, почините, плз
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Додано: Сер 18 чер, 2025 22:10
Доброго всім вечора.
Валерія, чому 2 квітня з турботливої чарівниці ви перетворились на просто Валерію?
Sense Bank написав:
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank написав:
Валерія 🫧
Чому 5 квітня Володимир з нашого друга та помічника став Володимиром з повагою?
Sense Bank написав:
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank написав:
З повагою, Володимир 💎
Чому інші банки кожен місяць мені підвищують кредитний ліміт, а Сенс не дає?
Чому банк мене не любить? Я, як і обіцяв, тримаю суму в межах місячного ліміту для переказів, не більше того, самі розумієте чому.
Востаннє редагувалось Water
в Сер 18 чер, 2025 22:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 18 чер, 2025 22:11
VASH написав:Amethyst
Дякую, як завжди вичерпно.
У квітанції: Дата і час проведення операції: 06.06.2025 16:02:33
Дата проведення операції по рахунку: 11
.06.2025.
Тобто можно не хвилюватися. Хай щастить!
Хм. Оте 11-те теж несподівано якось. А ціна на обліжки вже понеділкова шолі була? Прикольно )
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Amethyst
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Додано: Сер 18 чер, 2025 22:18
Amethyst Ні ціна залишилася та, що була 6.06.25
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VASH
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Додано: Сер 18 чер, 2025 22:39
Amethyst написав: VASH написав:
У квітанції: Дата і час проведення операції: 06.06.2025 16:02:33
Хм. Оте 11-те теж несподівано якось. А ціна на обліжки вже понеділкова шолі була? Прикольно )
А что такого странного в 11м? 3 раб дня. Где-то по верхней грани ещё разумного. А сама покупка же в момент уменьшения баланса, поэтому до 17:30 ещё по пятничной цене. Да, Сенс на этом несколько недополучает. Это ж не мудрый Приват, который всего проводит по цене уже следующего раб. дня, но требует, чтобы деньги были уже сегодня и на счёте Привата, а не где-то там.
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moveton
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Додано: Сер 18 чер, 2025 22:50
moveton написав: Amethyst написав: VASH написав:
У квітанції: Дата і час проведення операції: 06.06.2025 16:02:33
Хм. Оте 11-те теж несподівано якось. А ціна на обліжки вже понеділкова шолі була? Прикольно )
А что такого странного в 11м? 3 раб дня. Где-то по верхней грани ещё разумного. А сама покупка же в момент уменьшения баланса, поэтому до 17:30 ещё по пятничной цене. Да, Сенс на этом несколько недополучает. Это ж не мудрый Приват, который всего проводит по цене уже следующего раб. дня, но требует, чтобы деньги были уже сегодня и на счёте Привата, а не где-то там.
Ну Приват тоже не всегда на сл. день проводит
А если таки заглянуть в Выписку у Алки, то там реально не будет проводок через +5дн, и пофиг, шо половина из них выходные... Тут реально звезды как-то не так стояли и Алюсика нажухали за просто так
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Amethyst
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:09
Arien написав:
Еще одна проблема
Нужно провести оплату штрафа друзей на UA888999980333179333000015724
ГУК в Од.обл./с.Успенівка/21081801
На разворачивающемся списке "выбери код оплаты" (КБК = 21081801) приложение вылетает.
Андроид еще старый, 6 с чем-то.
Приложение перекачано свежее и переустановлено, не помогло.
Валерия, можно отреагировать на эту проблему? Что-то с этим списком сделать?
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