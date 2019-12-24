|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:10
Arien написав: Arien написав:
Сформировала и вспомнила, в чем дело: в выписке нет отправителя в отличие от движения по карте в приложении
. Мне нужно отфильтровать по основной части его фамилии.
Волшебники, так что делать?
Фильтр нужен по фамилии отправителя (часть текста)
Период больше мая 2024
И заодно вот этот вопрос актуален.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1222
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:16
Arien написав: Arien написав:
Андроид еще старый, 6 с чем-то.
Приложение перекачано свежее и переустановлено, не помогло.
Валерия, можно отреагировать на эту проблему? Что-то с этим списком сделать?
А на том Андроиде всё остальное в SSA реально делать? У меня на Android 7 после покращень месяца три назад SSA стало подвисать после буквально пары тычков. Т.е. не то, чтобы совсем жить нельзя, но приложения хватает примерно на одно действие и после этого перестаёт отвечать. Вот на днях уже плюнул и стал запускать на новом смартфоне. Для него такое улучшение не закодировали. И не надо мне втирать, что у меня Интернет вдруг стал плохой. Оба к тому же же WiFi прицеплены. Но я понимаю, что тут никто уже ничего делать не будет. Сейчас, если приложение на семёрке как-то работает, то уже круто. Например, TAS2U уже заявлено, как не работающее и его даже из гуглоплея текущее не скачать.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5655
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 691 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:58
moveton написав:
А на том Андроиде всё остальное в SSA реально делать? У меня на Android 7 после покращень месяца три назад SSA стало подвисать после буквально пары тычков. Т.е. не то, чтобы совсем жить нельзя, но приложения хватает примерно на одно действие и после этого перестаёт отвечать.
Периодически стало после какого-то обновления подвисать, но в целом работает.
Моно стал притормаживать после нового UI в app, а Sense пока да, кроме вот этого бага со списком.
Смартфон меня полностью устраивает, мне на нем нужен минимум, я бы и за банковские приложения не парилась, если у них был полноценный аналог web-банкинга. Но увы, один Приват пока держится из популярных.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1222
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:04
Arien написав:
Моно стал притормаживать после нового UI в app, а Sense пока да, кроме вот этого бага со списком.
Забавно. У меня как раз к Моно на старом смарте претензий нет. Как так кодируют...
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5655
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 691 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:56
moveton
у меня Samsung Galaxy старой модели. Может, у Вас кто-то из китайских брендов, и действительно по-разному построен код.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1222
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:00
Arien написав:
у меня Samsung Galaxy старой модели. Может, у Вас кто-то из китайских брендов, и действительно по-разному построен код.
Китайских, факт
AGM. Но зачем для него код SSA строить как-то иначе - это как раз и есть самое тёмное.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5655
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 691 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:03
moveton,
может, когорта сенсовских чародеев нам приоткроет тайну...
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1222
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1250
|299793
|
Пон 09 чер, 2025 14:22
KVV
|
|16
|24750
|
|