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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1441144214431444

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 07:56

Re: Sense Bank

Amethyst, вроде как, не получится. Там надо в коле оплаты выбрать его отсутствие и тогда для поля "Призначення платежу" предлагается стандартное количество символов (420).
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:01

  Howl написав:Amethyst, вроде как, не получится. Там надо в коле оплаты выбрать его отсутствие и тогда для поля "Призначення платежу" предлагается стандартное количество символов (420).
ну я так все налоги на казначейство оплачиваю -- через обычний СЕП без указания категории в специальном поле для госплатежей, шо автоматом вылазит на соответствующий ИБАН. И ото призначення з *;; формирую руцями
Иногда консультирують в Привате, там нормально формируется ота спецстрока *;; :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 16:16

  Amethyst написав:Выбирайте оплату по реквизитам.
Код оплаты не выбирайте, а Назначение полностью формируйте руцями: *;121;ІПН водилы;.....;;;


Я все это и делаю. Код оплаты остается пустым (список по умолчании ничем не заполнен), и платеж не проходит. Из названия получателя автоматом через слеш не подхватывается. Из назначения платежа тем более.

Похоже, что на старых андроидах не срабатывает автоподстановка в этом списке.
Если кому не лень - можете щелкнуть скрин по умолчании формы СЭПа на казначейство?
Востаннє редагувалось Arien в Суб 21 чер, 2025 16:17, всього редагувалось 2 разів.
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 16:17

Re: Sense Bank

При спробі оформити розстрочку, ССГ крашиться
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:10

Платежі на юрособу рахуються у ліміт?!!

Прочитав розмови про ліміт - і вирішив і собі перевірити. Ледь не впав з крісла!

Виявляється Сенс порахував у ліміт платіж на рахунок ФОП і два платежі взагалі на юрособу!
Панове з Сенсу (які це налаштовували, а не наші друзі-консультанти), ви зовсім з глузду з'їхали? Меморандум стосувався лише платежів на фізосіб! Причому тут юрособи та ФОП!

Я в шоці...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:34

  Arien написав:
  Amethyst написав:Выбирайте оплату по реквизитам.
Код оплаты не выбирайте, а Назначение полностью формируйте руцями: *;121;ІПН водилы;.....;;;


Я все это и делаю. Код оплаты остается пустым (список по умолчании ничем не заполнен), и платеж не проходит. Из названия получателя автоматом через слеш не подхватывается. Из назначения платежа тем более.

Похоже, что на старых андроидах не срабатывает автоподстановка в этом списке.
Если кому не лень - можете щелкнуть скрин по умолчании формы СЭПа на казначейство?

тільки шо ввів ваш IBAN – в полі код сплати є варіант «платіж без коду», пробували його витирати, і вже далі те, що вам каже пан Amethyst?
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