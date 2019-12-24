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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 чер, 2025 07:56
Re: Sense Bank
Amethyst, вроде как, не получится. Там надо в коле оплаты выбрать его отсутствие и тогда для поля "Призначення платежу" предлагается стандартное количество символов (420).
Додано: Суб 21 чер, 2025 15:01
ну я так все налоги на казначейство оплачиваю -- через обычний СЕП без указания категории в специальном поле для госплатежей, шо автоматом вылазит на соответствующий ИБАН. И ото призначення з *;; формирую руцями
Иногда консультирують в Привате, там нормально формируется ота спецстрока *;;
Додано: Суб 21 чер, 2025 16:16
Я все это и делаю. Код оплаты остается пустым (список по умолчании ничем не заполнен), и платеж не проходит. Из названия получателя автоматом через слеш не подхватывается. Из назначения платежа тем более.
Похоже, что на старых андроидах не срабатывает автоподстановка в этом списке.
Если кому не лень - можете щелкнуть скрин по умолчании формы СЭПа на казначейство?
Востаннє редагувалось Arien в Суб 21 чер, 2025 16:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 21 чер, 2025 16:17
Re: Sense Bank
При спробі оформити розстрочку, ССГ крашиться
Додано: Суб 21 чер, 2025 20:10
Платежі на юрособу рахуються у ліміт?!!
Прочитав розмови про ліміт - і вирішив і собі перевірити. Ледь не впав з крісла!
Виявляється Сенс порахував у ліміт платіж на рахунок ФОП і два платежі взагалі на юрособу!
Панове з Сенсу (які це налаштовували, а не наші друзі-консультанти), ви зовсім з глузду з'їхали? Меморандум стосувався лише платежів на фізосіб! Причому тут юрособи та ФОП!
Я в шоці...
Додано: Суб 21 чер, 2025 22:34
тільки шо ввів ваш IBAN – в полі код сплати є варіант «платіж без коду», пробували його витирати, і вже далі те, що вам каже пан Amethyst?
Додано: Пон 23 чер, 2025 11:12
Re: Sense Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, в київських відділеннях вже почали видавати нормальні сині долари, чи дальше штовхають білі ?
Додано: Пон 23 чер, 2025 12:08
Додано: Вів 24 чер, 2025 12:01
Re: Sense Bank
Шановні лорди і феї, а також панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
Додано: Вів 24 чер, 2025 12:17
метод FIFO (first in-first out). залишиться 5 приват
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