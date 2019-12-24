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банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:40

  24589 написав:
  1finanсier написав:Шановні лорди і феї, а також панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
метод FIFO (first in-first out). залишиться 5 приват

Це у Вас досвід з практики, чи припущення, що так воно повино бути у Сенсі?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:44

  1finanсier написав:
  24589 написав:
  1finanсier написав:Шановні лорди і феї, а також панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
метод FIFO (first in-first out). залишиться 5 приват

Це у Вас досвід з практики, чи припущення, що так воно повино бути у Сенсі?


Можу підтвердити на власному досвіді у Сенсі. 18/06 було погашення, пішло по FIFO, як і в попередні рази
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:59

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:Можу підтвердити на власному досвіді у Сенсі. 18/06 було погашення, пішло по FIFO, як і в попередні рази

Не зовсім зрозуміло, що Ви мали на увазі - як досвід погашення по завершенню терміну може слугувати досвідом щодо дострокового продажу за принципом first in-first out - першим прийшов — першим пішов?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:01

  VASH написав:
  Navegantes написав:Можу підтвердити на власному досвіді у Сенсі. 18/06 було погашення, пішло по FIFO, як і в попередні рази

Не зовсім зрозуміло, що Ви мали на увазі - як досвід погашення по завершенню терміну може слугувати досвідом щодо дострокового продажу за принципом first in-first out - першим прийшов — першим пішов?


Був достроковий продаж частини ОВДП, а залишок під час погашення пішло на картки за принципом FIFO. Сподіваюсь, тепер зрозуміліше
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:10

Navegantes Дякую, так зрозуміліше
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:20

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:
  24589 написав: метод FIFO (first in-first out). залишиться 5 приват

Це у Вас досвід з практики, чи припущення, що так воно повино бути у Сенсі?


Можу підтвердити на власному досвіді у Сенсі. 18/06 було погашення, пішло по FIFO, як і в попередні рази

Дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:54

  Искатель написав:Прочитав розмови про ліміт - і вирішив і собі перевірити. Ледь не впав з крісла!

Виявляється Сенс порахував у ліміт платіж на рахунок ФОП і два платежі взагалі на юрособу!
Панове з Сенсу (які це налаштовували, а не наші друзі-консультанти), ви зовсім з глузду з'їхали? Меморандум стосувався лише платежів на фізосіб! Причому тут юрособи та ФОП!

Я в шоці...

Стосовно лімітів, що були встановлені відповідно до Меморандуму, то станом на 10.06.25 перекази на власні рахунки в інших банках, а також перекази на рахунки юридичних осіб та ФОП — в ліміт НЕ враховуються.
Якщо ж ви проводили операції до оновлення умов 10 червня, то такі операції могли зменшити суму доступного ліміту на вихідні перекази, оскільки на той момент були обмежені 😔

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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