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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1443144414451446

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:42

moveton
Ага, порівняли. Це тому, що в жлобусі і тасі не такі обсяги коштів, які треба переказувати, в тому числі з виплатами по овдп, Сенс набагато зручніший в цьому плані.
Oberon
 
Повідомлень: 345
З нами з: 15.09.20
Подякував: 139 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 1443144414451446
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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