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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1443144414451446

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:42

moveton
Ага, порівняли. Це тому, що в жлобусі і тасі не такі обсяги коштів, які треба переказувати, в тому числі з виплатами по овдп, Сенс набагато зручніший в цьому плані.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:02

  Oberon написав:moveton
Ага, порівняли. Це тому, що в жлобусі і тасі не такі обсяги коштів, які треба переказувати, в тому числі з виплатами по овдп, Сенс набагато зручніший в цьому плані.

Технически Глобус не запрещает клиентам иметь необходимость переводить больше 100к в месяц :D Сравниваю, как один банк, подписавший Меморандум, с другим. В этом отношении они равны. И НБУ и суды для всех банков одинаковы. Другой вопрос, что может быть Сенсу стоит посмотреть на опыт Глобуса, как себе воспитать такое терпеливое коммунити. Или может Ощада, где, судя по теме, ввод ограничений Меморандума по самой суровой схеме вообще никто не заметил 8)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:14

Стосовно меморандуму. Що в мене, що у дружини однаково по 100к грн на перекази в місяць. Собі зараз намагаюся збільшити з довідкою ок5 з ПФУ через чат, який мене відфутболив до "колег", впродовж 30 хвилин зв'яжуться. А от на рахунок дружини я щось не розумію. В кінці грудня були у відділенні, клали суму більше 400к, надали тоді документи для підтвердження доходів, зробили скани, нова анкета. Це що, зараз дружині знову треба доводити, що вона не верблюд, як це розуміти? Треба тепер кожного місяця бігати до вас чи як?
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:48

Striker Ніхто вас не "футболив", просто питанням щодо збільшення ліміту займаються агенти другої лінії, через що і відбувається переведення чату та попередження клієнта про 30 хвилин👌

Щодо дружини, то так, потрібно буде повторно надати документи, оскільки у грудні ще не діяв меморандум. Зробити це можна без відділення, через підтримку у чаті. Повторно звертатись потрібно буде після закінчення періоду на який буде змінено ліміт, наприклад він може бути встановлений на рік

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:02

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:потрібно буде повторно надати документи
Для чого? Навіщо?
Ви таки розколупали ССА, пересклали його костилі і зробили обрахування мемоХрандних лімітів тільки на р2р-перекази, а для СЕПів на свої рах-ки(однаковий ІПН) в інші банки і оплату товару за ІБАНом повернули до 5 лимонів на міс.
Невже і цього ще комусь не вистачає?!
Чи я шось не так розумію? :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:34

  Amethyst написав:Невже і цього ще комусь не вистачає?!
Чи я шось не так розумію? :wink:

Есть многое на свете, друг Горацио. Например, конторка Access Finance, которая свои акции продаёт оплатой на счёт физика. Для такого дела можно и за миллион в месяц вылететь. Некоторые ещё рассказывают, что погашения ОВГЗ или окончившиеся депо жёнам переводят, а это, хотя и безналоговый подарок, но Сеня считает, что чужому человеку.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:44

Re: Sense Bank

  moveton написав:Некоторые ещё рассказывают, что погашения ОВГЗ или окончившиеся депо жёнам переводят, а это, хотя и безналоговый подарок, но Сеня считает, что чужому человеку.
Прикольно. Вот у Моні, Пумби, Привату є Родинні Зв'язки...але тільки для безкоштовних валютних переказів. Треба поскаржитися калічним меХмарАндистАм.
До речі, у Алки теж таке є, але працює тільки через від-ня :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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