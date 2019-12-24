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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1444144514461447

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 13:14

Sense Bank

підкажіть будь ласка рішення банку щодо АТБ - адже сьогодні останній день?


viewtopic.php?p=5851350&sid=27f3265318e1e1f51cbc9b418a610e94#p5851350
greenozon
 
Повідомлень: 16622
З нами з: 01.06.14
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1743 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 13:39

  greenozon написав:Sense Bank

підкажіть будь ласка рішення банку щодо АТБ - адже сьогодні останній день?


viewtopic.php?p=5851350&sid=27f3265318e1e1f51cbc9b418a610e94#p5851350


Так, акцію буде продовжено. Але будуть трішки змінені умови, від 01.07 нарахування додатково кешбеку буде лише за покупки від 350 грн. Якщо покупка до 350 грн, то нарахування не буде☹️

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13115
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
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