Sense Bank
підкажіть будь ласка рішення банку щодо АТБ - адже сьогодні останній день?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 чер, 2025 13:14
Sense Bank
підкажіть будь ласка рішення банку щодо АТБ - адже сьогодні останній день?
viewtopic.php?p=5851350&sid=27f3265318e1e1f51cbc9b418a610e94#p5851350
Додано: Пон 30 чер, 2025 13:39
Так, акцію буде продовжено. Але будуть трішки змінені умови, від 01.07 нарахування додатково кешбеку буде лише за покупки від 350 грн. Якщо покупка до 350 грн, то нарахування не буде☹️
*Андрій
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