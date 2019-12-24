Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 чер, 2025 13:14
Sense Bank
підкажіть будь ласка рішення банку щодо АТБ - адже сьогодні останній день?
viewtopic.php?p=5851350&sid=27f3265318e1e1f51cbc9b418a610e94#p5851350
greenozon
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Додано: Пон 30 чер, 2025 13:39
Так, акцію буде продовжено. Але будуть трішки змінені умови, від 01.07 нарахування додатково кешбеку буде лише за покупки від 350 грн. Якщо покупка до 350 грн, то нарахування не буде☹️
*Андрій
Sense Bank
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Додано: Пон 30 чер, 2025 16:58
новинки..
greenozon
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:21
greenozon написав:
Підкажіть будь-ласка акція КБ 5% до Дня Конституції - це на 1 покупку від 1000 грн
чи на всі (але ліміт 100 грн)
И у меня такой же вопрос.
Изначально в условиях не было написано про "одну покупку", только "от 1000 грн" и "за кредитные".
Родственнику за вторую покупку 5% не насчитали. Техподдержка сначала ушла на 5 минут, потом попросила скриншот условий. И на этом этапе условие "только на первую покупку" уже появилось.
Сенс опять редактирует условия задним числом??? 🤬
Driver
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Додано: Пон 30 чер, 2025 20:01
Sense Bank написав:
Так, акцію буде продовжено. Але будуть трішки змінені умови, від 01.07 нарахування додатково кешбеку буде лише за покупки від 350 грн. Якщо покупка до 350 грн, то нарахування не буде☹️
*Андрій
Я так розумію, що треба повертатися до Шаромиги і Аль-Янсу, або може взагалі, і до Шапіта
Подивимося, шо нічка прийдешня покаже
Amethyst
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Додано: Пон 30 чер, 2025 20:42
Driver написав: greenozon написав:
Підкажіть будь-ласка акція КБ 5% до Дня Конституції - це на 1 покупку від 1000 грн
чи на всі (але ліміт 100 грн)
И у меня такой же вопрос.
Изначально в условиях не было написано про "одну покупку", только "от 1000 грн" и "за кредитные".
Родственнику за вторую покупку 5% не насчитали. Техподдержка сначала ушла на 5 минут, потом попросила скриншот условий. И на этом этапе условие "только на первую покупку" уже появилось.
Сенс опять редактирует условия задним числом??? 🤬
Вітаю!
Умови
не
змінювались від початку та до кінця, в застосунку можна було ознайомитись з наступним текстом, де і про кредитні, і про одну покупку зазначено одразу 🙌
Тому вашому родичу вже не було нараховано кешбеку за другу покупку
Валерія 🫧
Sense Bank
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Додано: Вів 01 лип, 2025 10:19
Amethyst написав:
Я так розумію, що треба повертатися до Шаромиги і Аль-Янсу, або може взагалі, і до Шапіта
у Шарика и Али же нету кобрендинговых карт АТБ. К тому же в этом месяце Шарик выдул всего 2% вместо прежних 2,5 и 2,25. Так что теперь алгоритм действий у кассы АТБ несколько упрощается.
Если сумма покупки < 350 - Шапито.
Иначе - Сеня.
Кащей
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Додано: Вів 01 лип, 2025 11:08
Кащей написав: Amethyst написав:
Я так розумію, що треба повертатися до Шаромиги і Аль-Янсу, або може взагалі, і до Шапіта
у Шарика и Али же нету кобрендинговых карт АТБ. К тому же в этом месяце Шарик выдул всего 2% вместо прежних 2,5 и 2,25. Так что теперь алгоритм действий у кассы АТБ несколько упрощается.
Если сумма покупки < 350 - Шапито.
Иначе - Сеня.
Ну эт тока для 3й цены -- той, шо у правом верх углу рыжего ценика. А таак, даже для обычного рыжего или белого и Шаромыга подойдет
А може вааще Райф заюзать. Он в этом мес шото в ударе по КБ
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:38
ОГО!
уже 6 банків за<АТБ>-шились
https://www.atbmarket.com/kartka-atb
цікаво хто буде 7ий
greenozon
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