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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1444144514461447

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 13:14

Sense Bank

підкажіть будь ласка рішення банку щодо АТБ - адже сьогодні останній день?


viewtopic.php?p=5851350&sid=27f3265318e1e1f51cbc9b418a610e94#p5851350
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 13:39

  greenozon написав:Sense Bank

підкажіть будь ласка рішення банку щодо АТБ - адже сьогодні останній день?


viewtopic.php?p=5851350&sid=27f3265318e1e1f51cbc9b418a610e94#p5851350


Так, акцію буде продовжено. Але будуть трішки змінені умови, від 01.07 нарахування додатково кешбеку буде лише за покупки від 350 грн. Якщо покупка до 350 грн, то нарахування не буде☹️

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:58

новинки..

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 18:21

  greenozon написав:Підкажіть будь-ласка акція КБ 5% до Дня Конституції - це на 1 покупку від 1000 грн
чи на всі (але ліміт 100 грн)

И у меня такой же вопрос.

Изначально в условиях не было написано про "одну покупку", только "от 1000 грн" и "за кредитные".

Родственнику за вторую покупку 5% не насчитали. Техподдержка сначала ушла на 5 минут, потом попросила скриншот условий. И на этом этапе условие "только на первую покупку" уже появилось.

Сенс опять редактирует условия задним числом??? 🤬
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 20:01

  Sense Bank написав:
  greenozon написав:Sense Bank

підкажіть будь ласка рішення банку щодо АТБ - адже сьогодні останній день?


viewtopic.php?p=5851350&sid=27f3265318e1e1f51cbc9b418a610e94#p5851350


Так, акцію буде продовжено. Але будуть трішки змінені умови, від 01.07 нарахування додатково кешбеку буде лише за покупки від 350 грн. Якщо покупка до 350 грн, то нарахування не буде☹️

*Андрій
Я так розумію, що треба повертатися до Шаромиги і Аль-Янсу, або може взагалі, і до Шапіта 8)
Подивимося, шо нічка прийдешня покаже :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 20:42

  Driver написав:
  greenozon написав:Підкажіть будь-ласка акція КБ 5% до Дня Конституції - це на 1 покупку від 1000 грн
чи на всі (але ліміт 100 грн)

И у меня такой же вопрос.

Изначально в условиях не было написано про "одну покупку", только "от 1000 грн" и "за кредитные".

Родственнику за вторую покупку 5% не насчитали. Техподдержка сначала ушла на 5 минут, потом попросила скриншот условий. И на этом этапе условие "только на первую покупку" уже появилось.

Сенс опять редактирует условия задним числом??? 🤬

Зображення

Вітаю!
Умови не змінювались від початку та до кінця, в застосунку можна було ознайомитись з наступним текстом, де і про кредитні, і про одну покупку зазначено одразу 🙌

Тому вашому родичу вже не було нараховано кешбеку за другу покупку :(

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 10:19

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Я так розумію, що треба повертатися до Шаромиги і Аль-Янсу, або може взагалі, і до Шапіта
у Шарика и Али же нету кобрендинговых карт АТБ. К тому же в этом месяце Шарик выдул всего 2% вместо прежних 2,5 и 2,25. Так что теперь алгоритм действий у кассы АТБ несколько упрощается.
Если сумма покупки < 350 - Шапито.
Иначе - Сеня.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:08

  Кащей написав:
  Amethyst написав:Я так розумію, що треба повертатися до Шаромиги і Аль-Янсу, або може взагалі, і до Шапіта
у Шарика и Али же нету кобрендинговых карт АТБ. К тому же в этом месяце Шарик выдул всего 2% вместо прежних 2,5 и 2,25. Так что теперь алгоритм действий у кассы АТБ несколько упрощается.
Если сумма покупки < 350 - Шапито.
Иначе - Сеня.
Ну эт тока для 3й цены -- той, шо у правом верх углу рыжего ценика. А таак, даже для обычного рыжего или белого и Шаромыга подойдет :)
А може вааще Райф заюзать. Он в этом мес шото в ударе по КБ 8)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:38

ОГО!

уже 6 банків за<АТБ>-шились :)

https://www.atbmarket.com/kartka-atb

цікаво хто буде 7ий
greenozon
 
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