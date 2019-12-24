Striker написав:Комусь збільшили ліміт на перекази? Скидував ОК-5, виявляється, що моїх офіційних доходів чомусь не вистачає для збільшення ліміту. При тому, що на останньому місці роботи вже 2 роки, і до того до війни офіційно був працевлаштований весь час. Коротше, більше 100к грн на рахунках Сенс від мене тепер не побачить, ліміти так ліміти.
А скільки у вас щомісячний (світлий) дохід? (картінку не відкриває)
Доброго дня. Підкажіть по кредитці, будь ласка. Бо в сенсі це моя перша кредитка 1 червня відкрив Ред 2.0 та в червні використав більшу частину КЛ. Оскільки до кінця червня не погасив, то 1.07 списали 100 грн. В додатку зазчачено мінімальний платіж та дата його внесення – до 01.08. І вказана розрахункова дата – 01.08. І тут питання – щоб залишитися в пільговому, потрібно повністю загасити до 01.08? Бо, як не мене, не дуже інформативно зазначено в додатку. В тій же пумбі інформація в додатку більш зрозуміла, як для мене.
la9 написав:Доброго дня. Підкажіть по кредитці, будь ласка. Бо в сенсі це моя перша кредитка 1 червня відкрив Ред 2.0 та в червні використав більшу частину КЛ. Оскільки до кінця червня не погасив, то 1.07 списали 100 грн. В додатку зазчачено мінімальний платіж та дата його внесення – до 01.08. І вказана розрахункова дата – 01.08. І тут питання – щоб залишитися в пільговому, потрібно повністю загасити до 01.08? Бо, як не мене, не дуже інформативно зазначено в додатку. В тій же пумбі інформація в додатку більш зрозуміла, як для мене.
Зручно коли кредитка відкрита 1-го числа (в мене так само). Всі витрати червня гасите до 01/08.
la9 написав:Доброго дня. Підкажіть по кредитці, будь ласка. Бо в сенсі це моя перша кредитка 1 червня відкрив Ред 2.0 та в червні використав більшу частину КЛ. Оскільки до кінця червня не погасив, то 1.07 списали 100 грн. В додатку зазчачено мінімальний платіж та дата його внесення – до 01.08. І вказана розрахункова дата – 01.08. І тут питання – щоб залишитися в пільговому, потрібно повністю загасити до 01.08? Бо, як не мене, не дуже інформативно зазначено в додатку. В тій же пумбі інформація в додатку більш зрозуміла, як для мене.
Добрий день! Щоб залишатись у пільговому періоді вам потрібно внести суму для грейсу, вона вказана під мінімальним платежем, у блоці "Розрахунковий період" — "Заборгованість" і сума, яку вам необхідно внести, а нижче дата до якої кошти мають надійти на рахунок 💙 Це виглядає наступним чином: Переглянути детальнішу інструкцію можна за посиланням: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900