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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1445144614471448

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:21

Інвестор К питає…

  Striker написав:Комусь збільшили ліміт на перекази? Скидував ОК-5, виявляється, що моїх офіційних доходів чомусь не вистачає для збільшення ліміту. При тому, що на останньому місці роботи вже 2 роки, і до того до війни офіційно був працевлаштований весь час. Коротше, більше 100к грн на рахунках Сенс від мене тепер не побачить, ліміти так ліміти.

Зображення

А скільки у вас щомісячний (світлий) дохід?
(картінку не відкриває)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 11:57

Striker А які це вимоги НБУ на збільшення ліміту на перекази?
"Нє віноватая я..."
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:24

Доброго дня.
Підкажіть по кредитці, будь ласка. Бо в сенсі це моя перша кредитка
1 червня відкрив Ред 2.0 та в червні використав більшу частину КЛ.
Оскільки до кінця червня не погасив, то 1.07 списали 100 грн. В додатку зазчачено мінімальний платіж та дата його внесення – до 01.08. І вказана розрахункова дата – 01.08.
І тут питання – щоб залишитися в пільговому, потрібно повністю загасити до 01.08? Бо, як не мене, не дуже інформативно зазначено в додатку. В тій же пумбі інформація в додатку більш зрозуміла, як для мене.
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:36

  la9 написав:Доброго дня.
Підкажіть по кредитці, будь ласка. Бо в сенсі це моя перша кредитка
1 червня відкрив Ред 2.0 та в червні використав більшу частину КЛ.
Оскільки до кінця червня не погасив, то 1.07 списали 100 грн. В додатку зазчачено мінімальний платіж та дата його внесення – до 01.08. І вказана розрахункова дата – 01.08.
І тут питання – щоб залишитися в пільговому, потрібно повністю загасити до 01.08? Бо, як не мене, не дуже інформативно зазначено в додатку. В тій же пумбі інформація в додатку більш зрозуміла, як для мене.


Зручно коли кредитка відкрита 1-го числа (в мене так само). Всі витрати червня гасите до 01/08.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:40

  Navegantes написав:Зручно коли кредитка відкрита 1-го числа (в мене так само). Всі витрати червня гасите до 01/08.

Но для свинорыльства гораздо интереснее, когда кредиток 3-4 и РД у них разные :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 12:53

  la9 написав:Доброго дня.
Підкажіть по кредитці, будь ласка. Бо в сенсі це моя перша кредитка
1 червня відкрив Ред 2.0 та в червні використав більшу частину КЛ.
Оскільки до кінця червня не погасив, то 1.07 списали 100 грн. В додатку зазчачено мінімальний платіж та дата його внесення – до 01.08. І вказана розрахункова дата – 01.08.
І тут питання – щоб залишитися в пільговому, потрібно повністю загасити до 01.08? Бо, як не мене, не дуже інформативно зазначено в додатку. В тій же пумбі інформація в додатку більш зрозуміла, як для мене.

Добрий день!
Щоб залишатись у пільговому періоді вам потрібно внести суму для грейсу, вона вказана під мінімальним платежем, у блоці "Розрахунковий період" — "Заборгованість" і сума, яку вам необхідно внести, а нижче дата до якої кошти мають надійти на рахунок 💙
Це виглядає наступним чином:
Зображення
Переглянути детальнішу інструкцію можна за посиланням:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016942900

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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